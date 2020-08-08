المصري يرد على اتحاد الكرة عبر في الجول: الموضوع ليس خطأ VAR لكن أزمة ضمير

رد النادي المصري على بيان اتحاد الكرة بعدم أحقية الأندية في اختيار حكام مبارياتها.

وقال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري في تصريحات لـFilGoal.com: "من حق الأندية أن تعترض وتطالب بحقوقها، وعلى اتحاد الكرة أن يحافظ على حقوق جميع الأندية ورفع مستوى لجانه بدلاً من التفرغ لكتابة البيانات فقط".

وأضاف "أريد معرفة رد فعل اتحاد الكرة إذا كان المٌعترض أحد الأندية القريبة من مقره على أحد الحكام؟".

الخولي أتبع "الموضوع ليس خطأ VAR، ولكنه أزمة ضمير".

نائب رئيس المصري أكمل "قبل الـ VAR كنا نتجاوز عن أخطاء التحكيم باعتباره بشر وجائز لأي بشر أن يخطئ، ولكن بعد وجود الـ VAR كيف سنعطي المبررات غير أنها أزمة ضمير".

الخولي استمر "لن أتحدث عن ركلة الجزاء، ولكن سأتحدث فقط عن عدم طرد لاعب الزمالك فى بداية اللقاء، لم يتعرض اللاعب للطرد رغم اعتراف الجميع بأحقية طرده، و سأكرر حديثي إنها أزمة ضمير".

وأتم "التغاضي عن هذا القرار في بداية اللقاء جعل لاعبينا يظنون أن هناك تحامل عليهم ويشتتهم عن المباراة. تكلفة الـ VAR كبيرة و لن نجد منها أي تعديل في المستوى إذا لم تستمر".

كان الزمالك قد فاز على المصري بهدف مقابل لا شيء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14. مباراة أقيمت بحضور تقنية الفيديو.

المصري اعترض على محمد عادل حكم اللقاء الذي يرى النادي الساحلي بأنه حرمه من ركلة جزاء صحيحة وطرد لمحمد حسن لاعب الزمالك، وأصدر المصري بيانا يطالب بعدم إسناد مبارياته فيه لهذا الحكم مجددا.

نادي سموحة انضم للمصري وطالب أيضا بعدم إسناد مبارياته للحكم ذاته مجددا.

من جهة أخرى، رد اتحاد الكرة ببيان متقتضب قال فيه "الأندية لا يحق لها اختيار حكام مبارياتها".

ويستعد المصري لمواجهة حرس الحدود يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

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