مخرج مباراة الأهلي وإنبي لـ في الجول: نعتمد على 9 كاميرات لخدمة تقنية الفيديو

السبت، 08 أغسطس 2020 - 18:23

كتب : بسام أبوبكر

مروان محسن - الأهلي -إنبي

أوضح محمد نصر مخرج مباراة الأهلي وإنبي أنه سيعتمد على 9 كاميرات من أجل إخراج المباراة تلفزيونيا.

ويستأنف الأهلي مشواره في الدوري المحلي بمواجهة إنتي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 15.

وقال محمد نصر لـ FilGoal.com: "نعتمد على 9 كاميرات للمباراة من بينها كاميرا التصوير البطئ".

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وأضاف "سنضع كاميرا في الجهة العكسية لإبراز دخول اللاعبين لأرض الملعب وإظهار الإجراءات الاحترازية قبل بداية المباراة".

وأتم "باقي الكاميرات سيتم توزيعها على حسب تقنية الفيديو من أجل خدمتها في اللقطات".

الأهلي يتصدر جدول الترتيب برصيد 49 نقطة مقابل 25 نقطة لإنبي صاحب المركز السابع.

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