الأهلي: الشيخ وأيمن أشرف جاهزان لمباراة إنبي.. ومسحات الفريق سلبية بالكامل

السبت، 08 أغسطس 2020 - 18:14

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

أعلن النادي الأهلي جاهزية أحمد الشيخ وأيمن أشرف لاعبا الفريق لمباراة إنبي.

الأهلي يواجه إنبي مساء غد الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 لبطولة الدوري.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "أحمد الشيخ أصبح جاهزا لشكل كامل لمواجهة إنبي بعد شفائه من الإصابة".

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وأضاف "أيمن أشرف أيضا بات لائقا طبيا للمشاركة في اللقاء بعد مشاركته في المران الجماعي ليومين متتاليين بدون أي شكوى".

يذكر أن أيمن أشرف تعرض للإصابة بكدمة في القدم خلال مشاركته في مران الفريق يوم الثلاثاء الماضي، قبل انتظامه أمس في المران الجماعي.

من جهة أخرى، كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية كل مسحات لاعبي الفريق قبل مباراة إنبي.

وأجرى الجهاز الفني واللاعبون مسحة طبية عقب نهاية المران الصباحي أمس الجمعة، تنفيذًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يشتمل على إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية قبل المباريات الرسمية، في إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

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