الأهلي: الشيخ وأيمن أشرف جاهزان لمباراة إنبي.. ومسحات الفريق سلبية بالكامل
السبت، 08 أغسطس 2020 - 18:14
كتب : حسام نور الدين
أعلن النادي الأهلي جاهزية أحمد الشيخ وأيمن أشرف لاعبا الفريق لمباراة إنبي.
أحمد الشيخ
النادي : الأهلي
الأهلي يواجه إنبي مساء غد الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 لبطولة الدوري.
وقال خالد محمود طبيب الأهلي في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "أحمد الشيخ أصبح جاهزا لشكل كامل لمواجهة إنبي بعد شفائه من الإصابة".
وأضاف "أيمن أشرف أيضا بات لائقا طبيا للمشاركة في اللقاء بعد مشاركته في المران الجماعي ليومين متتاليين بدون أي شكوى".
يذكر أن أيمن أشرف تعرض للإصابة بكدمة في القدم خلال مشاركته في مران الفريق يوم الثلاثاء الماضي، قبل انتظامه أمس في المران الجماعي.
من جهة أخرى، كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية كل مسحات لاعبي الفريق قبل مباراة إنبي.
وأجرى الجهاز الفني واللاعبون مسحة طبية عقب نهاية المران الصباحي أمس الجمعة، تنفيذًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يشتمل على إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية قبل المباريات الرسمية، في إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد.
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