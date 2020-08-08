مران الأهلي – انتظام الشيخ.. وفقرة بدنية للاعبين

انتظم أحمد الشيخ جناح النادي الأهلي في مران الفريق استعدادا لمواجهة إنبي.

وخاض لاعبو الأهلي مرانهم اليوم السبت، استعدادا لمباراة إنبي غد الأحد.

ريني فايلر المدير الفني السويسري للفريق، عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على هامش المران.

اللاعبون خاضوا فقرة بدنية متوعة أيضا، للاطمئنان على حالة الفريق البدنية قبل العودة للمباريات.

وانتظم أحمد الشيخ جناح الفريق في المران، وذلك بعد شفائه تماما من الإصابة التي كان يعاني منها.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ18 لبطولة الدوري المصري.

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