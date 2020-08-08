بداية إجراء المسحة الطبية لأندية الدرجة الثانية طوال الأسبوع الجاري

بدأت اللجنة الطبية في اتحاد الكرة في إجراء المسحات للكشف عن فيروس كورونا لأندية الدرجة الثانية وكان نادي الأولمبي هو أول الأندية التي أجرت المسحة يوم السبت.

وتواصلت اللجنة الطبية مع 36 ناديا في 3 مجموعات بالقسم الثاني لتحديد يوم من السبت حتى الخميس حسب الموقع الجغرافي لإجراء المسحة الطبية.

وقال محمد صلاح المشرف على الكرة بنادي المنصورة لـFilGoal.com "الفريق قام بإجراء مسحة على نفقته وكانت النتيجة سلبية، ومسحة اتحاد الكرة ستكون يوم الخميس المقبل".

وتم تحديد موعد المسحة مع أندية المجموعات بالقسم الثاني، على أن تعود الأندية للتدريبات بعد 48 ساعة من إجراء المسحة وظهور النتيجة وفقا للبروتوكول المتبع.

وكانت هناك حالة من الغضب لدى أندية الدرجة الثانية لتأخر مسحة فيروس كورونا قبل 6 أسابيع على استئناف المسابقة، إذ كانت اللجنة الخماسية المشرفة على اتحاد كرة القدم حددت موعد 4 أغسطس لإجراء مسحات أندية الدرجة الثانية و20 سبتمبر موعدا لاستئناف الدوري ولكن لم تتم المسحة في موعدها.

وكان FilGoal.com قد تواصل مع مصدر في اتحاد الكرة المصري والذي وعد بدوره بتوفير جدول مسحات الدرجة الثانية خلال يومين. (طالع التفاصيل)

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