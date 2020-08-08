بداية إجراء المسحة الطبية لأندية الدرجة الثانية طوال الأسبوع الجاري

السبت، 08 أغسطس 2020 - 16:33

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية

بدأت اللجنة الطبية في اتحاد الكرة في إجراء المسحات للكشف عن فيروس كورونا لأندية الدرجة الثانية وكان نادي الأولمبي هو أول الأندية التي أجرت المسحة يوم السبت.

وتواصلت اللجنة الطبية مع 36 ناديا في 3 مجموعات بالقسم الثاني لتحديد يوم من السبت حتى الخميس حسب الموقع الجغرافي لإجراء المسحة الطبية.

أخبار متعلقة
رفض الاستئناف رسميا.. هبوط ويجان للدرجة الثانية الإنجليزية غضب وتلويح بالانسحاب في الدرجة الثانية لغياب المسحات.. واتحاد الكرة يرد في الدرجة الثانية - المنصورة يجري مسحته الأولى على نفقته ويعود للتدريبات الإثنين

وقال محمد صلاح المشرف على الكرة بنادي المنصورة لـFilGoal.com "الفريق قام بإجراء مسحة على نفقته وكانت النتيجة سلبية، ومسحة اتحاد الكرة ستكون يوم الخميس المقبل".

وتم تحديد موعد المسحة مع أندية المجموعات بالقسم الثاني، على أن تعود الأندية للتدريبات بعد 48 ساعة من إجراء المسحة وظهور النتيجة وفقا للبروتوكول المتبع.

وكانت هناك حالة من الغضب لدى أندية الدرجة الثانية لتأخر مسحة فيروس كورونا قبل 6 أسابيع على استئناف المسابقة، إذ كانت اللجنة الخماسية المشرفة على اتحاد كرة القدم حددت موعد 4 أغسطس لإجراء مسحات أندية الدرجة الثانية و20 سبتمبر موعدا لاستئناف الدوري ولكن لم تتم المسحة في موعدها.

وكان FilGoal.com قد تواصل مع مصدر في اتحاد الكرة المصري والذي وعد بدوره بتوفير جدول مسحات الدرجة الثانية خلال يومين. (طالع التفاصيل)

طالع أيضا

وكيل رمضان صبحي: نصل لاتفاق قريبا مع الأهلي وهدرسفيلد

إقالة ساري من تدريب يوفنتوس

في الدرجة الثانية الدرجة الثانية
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - رئيس المصري يتدخل لحل الأزمة بين العشري والثنائي طقطق وسيمبوري 14 دقيقة | الدوري المصري
بداية إجراء المسحة الطبية لأندية الدرجة الثانية طوال الأسبوع الجاري 23 دقيقة | مصر
شيلونجو: جوميز طالبني بالحفاظ على اللعب السريع مع الإسماعيلي 34 دقيقة | مصر
دايلي ميل: يوفنتوس تواصل مع بوكيتينو 59 دقيقة | أوروبا
سبورت: أرسنال اتفق على البنود الشخصية لاستعارة كوتينيو ساعة | أوروبا
وكيل اللاعب لـ في الجول: نتوصل لاتفاق قريبا ليستمر رمضان صبحي مع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
حالة إيجابية واحدة بعد آخر مسحة طبية لفريق أسوان 2 ساعة | الدوري المصري
رسميا - يوفنتوس يقيل مدربه ساري 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 4 المقاولون لـ في الجول: حفني لاعب غير ملتزم وسننهي استعارته.. والمقاصة يرد
قد ينال إعجابك