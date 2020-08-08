شيلونجو: جوميز طالبني بالحفاظ على اللعب السريع مع الإسماعيلي

السبت، 08 أغسطس 2020 - 16:21

كتب : ياسر الشريف

شيلونجو - سعد سمير - الأهلي - الإسماعيلي

كشف بينسون شيلونجو لاعب الإسماعيلي نصيحة مدربه ديدييه جوميز قبل استئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

بينسون شيلونجو

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وقال شيلونجو الناميبي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للدراويش:"طوال الفترة الماضية كنت أتدرب منفردا في بلدي لأحافظ على لياقتي البدنية، سعيد بالعودة للانضمام إلى الفريق واستئناف التدريبات، لاعبو الإسماعيلي بمثابة عائلتي".

وأضاف "أتطلع لتسجيل الأهداف من جديد، سعيد بثقة المدرب الذي طالبني بالحفاظ على سرعة اللعب. أخوض برنامجا تدريبيا إضافيا لأستعيد مستواي".

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وشارك شيلونجو (28 عاما) في 11 مباراة بالدوري مع الإسماعيلي وسجل هدفين.

لعب للأسيوطي وسموحة قبل الانتقال للإسماعيلي في يناير 2019.

ويحل فريق الدراويش ضيفا على المصري يوم الجمعة في دربي القناة في أول لقاء رسمي للإسماعيلي مع استئناف الدوري.

ثم يستضيف وادي دجلة في 19 أغسطس.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في ترتيب الدوري ورصيده 22 نقطة.

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