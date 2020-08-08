دايلي ميل: يوفنتوس تواصل مع بوكيتينو

السبت، 08 أغسطس 2020 - 15:56

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - توتنام

تواصل نادي يوفنتوس مع ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام السابق من أجل بدء مفاوضات توليه مهمة تدريب الفريق خلفا لماوريسيو ساري الذي رحل عن منصبه يوم السبت. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وقال التقرير إن يوفنتوس تواصل مع المدرب الأرجنتيني وأصبح بوكيتينو الأقرب لتولي مهمة تدريب الفريق الإيطالي.

بوكيتينو لم يتول تدريب أي فريق بعد رحيله عن توتنام في نوفمبر 2019 عقب إقالته لاحتلال فريقه المركز الـ14 في جدول الترتيب.

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وكان يوفنتوس قد أقال مدربه ماوريسيو ساكي يوم السبت، عقب توديع دوري أبطال أوروبا مساء الجمعة، بعد الخروج أمام ليون من دور الـ16 من البطولة.

ساري كان قد قاد يوفنتوس للفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي والـ36 في تاريخ النادي، كما خسر نهائي الكأس أمام نابولي.

وكانت شبكة "سكاي" إيطاليا قد ربطت يوفنتوس أيضا بتعيين سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو كواحد من الخيارات المتاحة، وكذلك أندريا بيرلو لاعب الفريق السابق.

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