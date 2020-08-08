سبورت: أرسنال اتفق على البنود الشخصية لاستعارة كوتينيو

قالت صحيفة سبورت الإسبانية إن أرسنال اتفق مع فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة على البنود الشخصية في مفاوضات لاستعارته لمدة موسم من الفريق الكاتالوني.

فيليبي كوتينيو النادي : بايرن ميونيخ أرسنال

وكتبت تقارير في وقت سابق أن كوتينيو، اللاعب الأسبق لليفربول، يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأن توتنام مهتم بالحصول على خدماته.

ورحل كوتينيو (28 عاما) عن ليفربول في يناير 2018 لينضم إلى برشلونة مقابل 145 مليون يورو لكنه لم يقدم المردود المنتظر لينتقل في صيف 2019 إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة.

وتنتهي إعارة كوتينيو إلى بايرن في 31 أغسطس المقبل.

وخاض اللاعب البرازيلي 34 مباراة مع بايرن ميونيخ هذا الموسم ونجح في تسجيل تسعة أهداف وصنع 8 آخرين.

ويستعد كوتينيو ورفاقه لمواجهة ضيفهم تشيلسي يوم السبت في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأمامهم مهمة في المتناول بعدما فازوا ذهابا بنتيجة 3-صفر في لندن.

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