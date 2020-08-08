سبورت: أرسنال اتفق على البنود الشخصية لاستعارة كوتينيو

السبت، 08 أغسطس 2020 - 15:36

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو

قالت صحيفة سبورت الإسبانية إن أرسنال اتفق مع فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة على البنود الشخصية في مفاوضات لاستعارته لمدة موسم من الفريق الكاتالوني.

فيليبي كوتينيو

النادي : بايرن ميونيخ

أرسنال

وكتبت تقارير في وقت سابق أن كوتينيو، اللاعب الأسبق لليفربول، يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأن توتنام مهتم بالحصول على خدماته.

ورحل كوتينيو (28 عاما) عن ليفربول في يناير 2018 لينضم إلى برشلونة مقابل 145 مليون يورو لكنه لم يقدم المردود المنتظر لينتقل في صيف 2019 إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة.

أخبار متعلقة
وكيل اللاعب لـ في الجول: نتوصل لاتفاق قريبا ليستمر رمضان صبحي مع الأهلي حالة إيجابية واحدة بعد آخر مسحة طبية لفريق أسوان رسميا - يوفنتوس يقيل مدربه ساري سكاي: الإصابة تبعد حارس أتالانتا عن مواجهة سان جيرمان

وتنتهي إعارة كوتينيو إلى بايرن في 31 أغسطس المقبل.

وخاض اللاعب البرازيلي 34 مباراة مع بايرن ميونيخ هذا الموسم ونجح في تسجيل تسعة أهداف وصنع 8 آخرين.

ويستعد كوتينيو ورفاقه لمواجهة ضيفهم تشيلسي يوم السبت في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأمامهم مهمة في المتناول بعدما فازوا ذهابا بنتيجة 3-صفر في لندن.

طالع أيضا

وكيل رمضان صبحي: نصل لاتفاق قريبا مع الأهلي وهدرسفيلد

إقالة ساري من تدريب يوفنتوس

أرسنال كوتينيو
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - رئيس المصري يتدخل لحل الأزمة بين العشري والثنائي طقطق وسيمبوري 6 دقيقة | الدوري المصري
بداية إجراء المسحة الطبية لأندية الدرجة الثانية طوال الأسبوع الجاري 14 دقيقة | مصر
شيلونجو: جوميز طالبني بالحفاظ على اللعب السريع مع الإسماعيلي 26 دقيقة | مصر
دايلي ميل: يوفنتوس تواصل مع بوكيتينو 51 دقيقة | أوروبا
سبورت: أرسنال اتفق على البنود الشخصية لاستعارة كوتينيو ساعة | أوروبا
وكيل اللاعب لـ في الجول: نتوصل لاتفاق قريبا ليستمر رمضان صبحي مع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
حالة إيجابية واحدة بعد آخر مسحة طبية لفريق أسوان 2 ساعة | الدوري المصري
رسميا - يوفنتوس يقيل مدربه ساري 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 4 المقاولون لـ في الجول: حفني لاعب غير ملتزم وسننهي استعارته.. والمقاصة يرد
قد ينال إعجابك