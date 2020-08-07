مباشر ليلة الأبطال – يوفنتوس (0) ليون (1) بيرنارديسكي يهدر من على الخط!

الجمعة، 07 أغسطس 2020 - 20:26

كتب : FilGoal

ديباي يحتفل بهدف ليون في يوفنتوس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس وأوليمبك ليون، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ليون فاز ذهابا في فرنسا بهدف مقابل لا شيء قبل جائحة كورونا.

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ق. 19 بيرنارديسكي يراوغ كل دفاع ليون والحارس والدفاع ينقذها من أمامه قبل دخول المرمى بالكرة

ق. 11 جوووول أووول لليون. ديباي يسجل ركلة الجزاء بنجاح وبطريقة بانينكا.

ق. 10 أوووه ركلة جزاء لليون بعد التحام من بنتانكور على مهاجم ليون.

ق. 8 أوووه أول الفرص الحقيقية في اللقاء. تصويبة لليون من حسام عوار يحولها تشيزني إلى ركنية بصعوبة.

ق. 7 لاعبو يوفنتوس يقطعون الكرة من دفاع ليون وإيجواين يرسل بينية إلى رونالدو الذي ينفرد من وضعية صعبة ويسدد فوق المرمى. لكن الحكم يرفع راية التسلل.

ق. 4 أول المحاولات الخطرة ليوفنتوس من كرة ثابتة تٌلعب ساقطة داخل منطقة الجزاء ويقابلها ساندرو برأسية تذهب إلى دي ليخت الذي يرسل عرضية نحو الدفاع لكن الحكم يحتسب تسلل.

ق. 1 عرضية أولى من ساندرو يقابلها إيجواين بتصويبة ضعيفة بعد التحام من المدافع لتصل ليد أنتوني لوبيز بسهولة.

بداية المباراة

ليلة الأبطال يوفنتوس ليون
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