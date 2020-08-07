بعد طلب المصري وسموحة.. اتحاد الكرة: لا يحق للأندية التدخل في اختيار الحكام

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الجمعة بيانا عبر صفحته الرسمية شدد خلاله على رفض مطالبة أندية بعدم إسناد مبارياتها إلى حكام بأعينهم.

وقال البيان:"اتحاد الكرة يرفض التدخل في عمل لجنة الحكام".

وأضاف "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقته الكاملة في حكام كرة القدم المصريين ويؤكد أن لجنة الحكام هي الوحيدة المنوط بها تعيين الحكام لإدارة كافة المباريات المحلية وليس من حق أي ناد الاعتراض على ذلك أو المطالبة بعكس ذلك، وأن أي خروج عن هذه القواعد ستعرض أصحابها للمساءلة وفق اللوائح المنظمة للمسابقات والانضباط".

وكان المصري وسموحة طلبا عدم إسناد مبارياتهما إلى الحكم محمد عادل الذي أدار لقاء الأول ضد الزمالك يوم الخميس مع استئناف الدوري المصري الممتاز عقب توقف قدره 5 أشهر. (التفاصيل)

واحتج مسؤولو المصري على عادل بسبب قراره بعدم احتساب ركلة جزاء للمصري حين استعان بالفيديو في الدقيقة 90 بعد التحام في منطقة جزاء الزمالك بين فرجاني ساسي لاعب الأخير وزياد فرج لاعب المصري.

وخسر المصري المباراة بهدف سجله المدافع محمود علاء.

وأدار عادل مباراتين لسموحة في الموسم الحالي من الدوري تعادل الفريق فيهما ضد الأهلي والإنتاج الحربي بهدف لمثله.

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