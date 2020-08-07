"أجد صعوبة في تسميتها".. فان بيرسي يبدأ عمله التدريبي في فينورد

الجمعة، 07 أغسطس 2020 - 18:07

كتب : FilGoal

روبن فان بيرسي

تولى الهولندي روبن فان بيرسي المهمة التدريبية الأولى له في مسيرته مع نادي فينورد روتردام الهولندي، مساعدا لـ ديك أدفوكات المدير الفني.

فان بيرسي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الماضي بقميص فينورد بعدما سجل 47 هدفا خلال فترتيه بقميص النادي تخللها ارتداء قمصان أرسنال ومانشستر يونايتد وفنرباخشة.

الهداف الهولندي قال لموقع ناديه "إنها ليست وظيفة رسمية، لهذا السبب أجد صعوبة في تسميتها".

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وأضاف "كمثال، لا أرى نفسي مدربا للمهاجمين، اعتقد أنها حالة مربحة للجانبين، سأعرف إذا أحببت الأمر وآمل أن أساعد الطاقم الفني".

وتابع "في الواقع كنت سأنضم الموسم الماضي، لكن الوقت كان محدودا، أدفوكات سألني إذا أردت أن أنضم للطاقم الفني ولا أستطيع أن أرفض طلبه".

وأتم "في الموسم الماضي عملت كمحلل في إنجلترا وسافرت كثيرا مع عائلتي ولعبت كثيرا من الرياضة، الآن سوف أرى إذا كان عملي سأستمتع به".

فينورد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن أياكس وألكمار والذي ألغي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيلعب الفريق الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بدءا من دور المجموعات.

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