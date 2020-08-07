رسميا – تحديد موعد انطلاق الدوري الألماني.. جولة افتتاحية نارية وساني يواجه فريقه القديم

أعلنت رابطة الدوري الألماني، انطلاق موسم الدوري 2020-2021 يوم 18 سبتمبر المقبل على أن تنتهي الجولة الأولى يوم 21.

وتشهد الجولة الأولى مواجهات نارية، تبدأ ببايرن ميونيخ حامل اللقب، والذي سيواجه شالكه، ضمن افتتاحية الموسم.

مواجهة بايرن وشالكه قد تحمل معنى مختلف للوافد الجديد ليروي ساني أو العائد للدوري الألماني مرة أخرى، صاحب الـ24 عاما انضم إلى بايرن قادما من مانشستر سيتي في الصيف بمبلغ 45 مليون يورو، وسيواجه في أول مباراة له بقميص بايرن، فريقه السابق الذي لعب له منذ أن كان في الـ9 من عمره.

ومنحت رابطة الدوري مباراة شالكه وبايرن ميونيخ إذنا خاصة، لأن الأخير مازال ينافس في دوري أبطال أوروبا، وفي حالة وصوله لنهائي البطولة الذي يقام يوم 23 أغسطس المقبل، فإن المباراة ستؤجل من يوم 18 سبتمبر إلى يوم 21 من نفس الشهر.

وعوضا عن ذلك سيتم إسناد مباراة الافتتاح إلى مواجهة أخرى قوية للغاية، إذ أوقعت القرعة طرفي دربي راينلاند في مواجهة بعضهما البعض، بوروسيا دورتموند سيواجه بوروسيا مونشنجلادباخ.

في حالة اكتمال مشوار بايرن في البطولة فإن مباراة الافتتاح ستكون بين دورتموند وجلادباخ يوم 18 سبتمبر.

وأوقعت القرعة ريد بول لايبزج في مواجهة ماينز ويواجه بوروسيا دورتموند نظيره فيما يواجه فولسفبورج نظيره باير ليفركوزن.

ويقام لقاء كأس السوبر الألماني بين بطل الدوري بايرن ميونيخ، والوصيف بوروسيا دورتموند على ملعب أليانز أرينا يوم 30 سبتمبر المقبل.

ووفقا للجدول المعلن فإن الموسم في الدوري الألماني ينتهي بنهاية شهر مايو المقبل.

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