ميدو: أنا إعلامي محايد ومحمد حسن استحق الطرد.. مصطفى محمد أفضل مهاجم في مصر

قال أحمد حسام "ميدو" مهاجم الزمالك وأياكس ومارسيليا وروما السابق، والإعلامي حاليا إن عمله في الإعلام يجبره على قول الحق بناء على قسمه كإعلامي، في إشارة إلى تصريحه السابق بأن محمد حسن لاعب وسط فريقه كان يجب أن يطرد ضد المصري في الدوري.

وصرح ميدو عبر بث مباشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أحب محمد حسن كثيرا وأنا من ضممته إلى وادي دجلة من بلدية المحلة".

وأضاف "هناك بعض الأشياء التي يحتاج للتركيز عليها، لأنه حينما تلعب للزمالك فهو أمر مختلف عن الفرق الأخرى، لابد أن تخرج الكرة من قدمك بشكل سليم، انقطاع الكرة في وسط الملعب مشكلة كبيرة، مصيبة بالنسبة للفريق".

وواصل "محمد حسن ورط نفسه في إنذار مبكر وكان لابد أن يتم طرده".

الزمالك فاز بنتيجة 1-0 أمام المصري في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 بعد استئناف نشاط الدوري المصري الممتاز.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أن محمد حسن استحق الطرد خلال اللقاء.

وأضاف ميدو: "يوم أمس واليوم قلت إنه يجب طرده، ليس معنى أنني زمالكاوي أن أكذب، لا تطلبوا مني ذلك، طوال عمري كذلك، لو كان هناك على الأهلي أو الإسماعيلي أو الزمالك شيء سأقوله".

وواصل "كان لابد من طرده، لا يوجد حكم آخر لا يمكنه طرد حسن، الكرة كان بها اشتراك واضح وتهور كبير جدا".

وأكمل "بالطبع أنا محايد، اتخذت قرارا بالعمل كإعلامي، إن عملت كإعلامي ولم أكن محايد سأكون نصابا، ولا أستحق ما أربحه من القناة التي أعمل بها أو عملي".

وتابع "أي شخص قد يتسبب له ما أفعله أو أقوله بضيق وأنني لا أفعل مثل من يفعلون ذلك في الأندية الأخرى، لم نتربى على هذا في نادي الزمالك، في النادي تربينا على الضمير".

وأردف "في منزلي تربيت على أن يكون لي ضمير، المهم أن أقول الحق ولا يهم من سيحزن".

واستطرد "لا يوجد مشكلة بالنسبة لي، طالما اتخذت قرارا بأن أكون إعلاميا يجب أن ألتزم بالمثياق الإعلامي، ربما اعتدنا وجود كذابين ونصابين، لكن لا يعني ذلك أن أكون مثلهم".

ميدو عاد للمجال الإعلامي ببرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة النهار.

وتطرق ميدو للحديث عن تحليل المباراة قائلا: "محمد حسن تسبب في مشكلة في وسط الملعب، إسلام جابر لم يكن لديه شخصية في مواقف واحد ضد واحد ولا يوجد إبداع فقط تسديدة وحيدة، لا يجدي نفعا أن تكون جناحا للزمالك وتكون بكل هذه السلبية".

وأردف "لا معنى لعدم مشاركتك، من المفترض أن تلك هي فرصة عمرك ومشاركتك تعني أنك تشارك بشخصيتك وشخصية الزمالك".

وأكمل "لا يجدي نفعا أن ألعب في الوديات بمستوى ثم في الرسمي بمستوى آخر".

وتابع "كلاهما تسبب في ضعف مستوى الفريق في الشوط الأول".

وتحدث ميدو عن مصطفى محمد مهاجم الزمالك قائلا: "مصطفى محمد أفضل مهاجم في مصر، إن لم يحالفه التوفيق لا مشكلة، مباراة المصري كانت صعبة عليه، لماذا؟ ميزته ليست العرضيات فقط لكنه يتحرك في المساحات في ظهر الدفاع، لكن ضد المصري لم يمتلك تلك المساحة الكافية له، فكانت مباراة صعبة عليه".

ووجه له رسالة قائلا: "رأسيات مصطفى وتوجيهها للأرض؟ أي مهاجم يفعل ذلك، أمر طبيعي، أتمنى ألا ينزعج من الطبيعي أن يحدث ذلك لابد أن تفهم أنك مهاجم الزمالك ومنتخب مصر لابد من الهدوء والتركيز لكيلا تهدر مجددا".

وواصل "حسام أشرف كان يشعر بالرهبة في بداية المباراة، وهذا طبيعي، لكنه لاعب جيد جدا وسيكون له مستقبل كبير".

وأكمل "محمود علاء مميز للغاية في اللعب الهجومي ويركز ويعرف جيدا كيف يسجل، هو لا يسجل فقط لا يعرف جيدا ويركز كيف يفعلها، ولديه الشخصية بأنه حينما يتقدم سيسجل".

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري يوم الإثنين.

وتابع ميدو حديثه قائلا: "أنا زمالكاوي، لكنني عملت في الإعلام واتخذت ذلك القرار، لكي أنظر في عيني أولادي ولكي أكون محترما في نظر من أعمل معهم لابد من أن أقول الحق".

وواصل "وما اعتدتم على رؤيته من المنتمين للأندية الأخرى في الإعلام، يجب أن تتذكروا جيدا أنه لا أحد يحترمهم ولا يرغب في النظر لوجههم، نعم يصنعون المال لكن يذهبون للمنزل مكسوري الأعين".

وأكمل "من الأفضل لي أن ألا أعمل مطلقا على ألا أعمل مثلهم".

وتابع "لو سئلت 10 مرات عن كرة محمد حسن هي طرد".

واستطرد "الأسبوع المقبل لو حدثت مشكلة مع الأهلي سأقول، ليس لدي مشكلة في ذلك ولدي الشجاعة لفعل ذلك".

وأردف "جماهير الزمالك التي أخذت موقفا ضدي لأنني أقول الحق، ميدو لن يقول سوى الحق وتلك هي طبيعتي وشخصيتي، وذلك تسبب لي في مشاكل في أماكن عديدة".

وأتم "أنا إعلامي حاليا، والإعلام به قسم يوجب قول الحق".

طالع أيضا

لاعب وحيد يسبق محمود علاء في قائمة المدافعين الهدافين بآخر عقدين للدوري

الرجاء يأمل إشراك أحداد ضد الزمالك في دوري الأبطال