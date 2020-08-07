ماركا: أرثر يستعد للعودة إلى برشلونة لإنهاء تعاقده.. والنادي سيقاضي لاعبه

يستعد أرثر ميلو لاعب وسط برشلونة للعودة إلى فريقه خلال الـ24 ساعة المقبلة بنية فسخ تعاقده مع النادي، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويأتي قرار أرثر، بعد أنباء من برشلونة وردت بان النادي ينوي مقاضاة لاعبه بعدما رفض العودة لتدريبات الفريق قبل مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا.

وسيرفض برشلونة طلب لاعب الوسط البرازيلي بالسماح له بالانضمام إلى يوفنتوس –الذي توصل معه لاتفاق- في وقت مبكر قبل نهاية موسم 2019-2020 الجاري، والذي يتضمن مباريات في دوري أبطال أوروبا خلال الشهر الجاري.

وسافر أرثر إلى مدينة إيبزا عقب نهاية الدوري الإسباني وبعد ذلك سافر إلى البرازيل، ورغم تحذير برشلونة له بأن عدم العودة سيتسبب في عواقب وخيمة، قرر ألا يعود مجددا إلى فريقه.

وأوضحت ماركا أن اللاعب يشعر أن النادي عامله بشكل سيء ويعتقد أن الصفقة تمت من أجل ميزانية النادي فقط عوضا عن اتخاذ أي قرار رياضي.

برشلونة ضم ميراليم بيانتش صاحب الـ30 عاما من يوفنتوس بمبلغ 60 مليون يورو، ورحل أرثر من برشلونة إلى يوفنتوس بمبلغ 72 مليون يورو، لكن موسم 2019-2020 لم ينته للفريقين لأنهما ينافسان في دوري الأبطال الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

وأشار التقرير إلى أن علاقة اللاعب صاحب الـ24 عاما مع مدربه كيكي سيتيين غير موجودة بالمرة ولا يتحدثان منذ إتمام الصفقة، وما أكد ذلك أن اللاعب لم يلعب أي دقيقة مع الفريق منذ ذلك الحين.

ويستعد برشلونة لمواجهة نابولي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم السبت وكان لقاء الذهاب قد انتهى بنتيجة 1-1.

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