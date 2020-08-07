مؤتمر سيتيين: لم أفكر أبدا أن مباراة نابولي هي الأخيرة لي مع برشلونة

قال كيكي سيتيين مدرب برشلونة إنه ليس قلقا على وظيفته قبل مواجهة نابولي يوم السبت في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وصرح سيتيين للصحفيين "لم أفكر مطلقا أن مباراة الغد هي الأخيرة لي، استعددنا للمباراة وفي عقلنا أننا مستمرون".

وأضاف "تطورنا على عدة أصعدة منذ لقاء الذهاب، لكن نفتقد الاستمرارية لتنفيذ الأمور التي نجيدها".

ودوري الأبطال هو بمثابة الفرصة الأخيرة لبرشلونة للظفر بلقب في الموسم الحالي الذي فقد فيه الفريق لقب الدوري الإسباني.

ويحتاج برشلونة للفوز بأي نتيجة أو حتى للتعادل بدون أهداف للتأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما انتهى لقاء الذهاب في إيطاليا بهدف لمثله.

وفي حال تأهل برشلونة لدور الـ8 سيواجه بايرن ميونيخ أو تشيلسي.

ما التشكيل الأمثل في رأيك لبرشلونة ضد نابولي؟

طالع أيضا

لاعب وحيد يسبق محمود علاء في قائمة المدافعين الهدافين بآخر عقدين للدوري

الرجاء يأمل إشراك أحداد ضد الزمالك في دوري الأبطال