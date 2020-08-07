ميسي وسواريز على رأس قائمة برشلونة ضد نابولي.. وغياب ديمبيلي

الجمعة، 07 أغسطس 2020 - 13:11

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة - دورتموند

أعلن كيكي سيتيين مدرب برشلونة عن قائمته التي ضمت 22 لاعبا استعدادا لمواجهة نابولي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويواجه برشلونة ضيفه نابولي يوم السبت ضمن إياب دور الـ16 من دوري الأبطال، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بنتيجة 1-1.

وشهدت قائمة البلوجرانا غياب عثمان ديمبيلي جناح الفريق على الرغم من أنه لا يعاني من الإصابة، كما شهدت كذلك تواجد اللاعب العائد من الإصابة، فرينكي دي يونج والذي شارك لدقائق معدودة في مباراتي أوساسونا وألافيش في ختام الدوري الإسباني.

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وبجانب الأسماء المعروفة في قائمة برشلونة والتي بلغ عددها 15 اسما مألوفا، تواجد 7 من الشباب منهم من كان ضمن قوائم مباريات الدوري الإسباني في الأمتار الأخيرة، منهم لودوفيت رييس وجاندرو أوريانا ومونتشو في خط الوسط، وفي الهجوم كونراد دي لا فوينتي.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إيناكي بينا

الدفاع: نيلسون سيميدو- جيرارد بيكيه – كليمينت لينجليه – خوردي ألبا – سيرجي روبيرتو – جونيور فيربو – رونالد أراخو – أوسكار مينجيزا

الوسط: لودوفيت رييس – جاندرو أوريانا – إيفان راكيتيتش – فرينكي دي يونج – ريكي بويج – مونتشو رودريجيز

الهجوم: لويس سواريز – ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي – كونراد دي لا فوينتي

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