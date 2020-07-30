كالياري يصعق يوفنتوس في 45 دقيقة ويكبده الهزيمة السادسة

تلقى يوفنتوس هزيمته السادسة هذا الموسم في الدوري الإيطالي بالخسارة من كالياري على ملعب سردينيا أرينا بثنائية دون مقابل في الجولة الـ 37.

يوفنتوس حسم الدوري الإيطالي للمرة التاسعة في التوالي والـ 36 في تاريخه عقب الفوز على سامبدوريا في الجولة السابقة.

وأصبح هذا الموسم هو الأسوأ لـ يوفنتوس على مستوى الهزائم منذ موسم 2010-11، وهو رقم الخسائر الأكبر التي يتلقاه الفريق أمام خصومه محليا.

كما استقبلت شباك جانلويجي بوفون هدفين في الشوط الأول، وهو ما يحدث لأول مرة في للسيدة العجوز منذ أغسطس 2017.

ثنائية كالياري جاءت عن طريق لوكا جوليانو في الدقيقة الثامنة، وأضاف جيوفاني سيميوني الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

ثنائية قادت كالياري لتحقيق الفوز لأول مرة منذ 2009 على يوفنتوس، لتنهي سلسلة لا فوز أمام البيانكونيري في 19 مباراة بالدوري والكأس.

فوز هو الأول لـ كالياري بعد 8 مباريات دون فوز في الدوري الإيطالي عقب استئناف النشاط رفع رصيده إلى 45 نقطة.

بينما توقف رصيد يوفنتوس عند 83 نقطة قبل مواجهة روما في الجولة الأخيرة.

تورينو × روما

القطب الآخر من مدينة تورينو تلقى بدوره خسارة صعبة أمام روما بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أليخاندرو بيرنجير تقدم للتورو في الدقيقة 14 من بداية اللقاء.

وبعد دقيقتين فقط عدّل البوسني إدين دجيكو النتيجة ليصبح رابع هدافي روما تاريخيا برصيد 106 هدفا.

وفي الدقيقة 23 أضاف كريس سمولينج هدف روما الثاني، وفي الشوط الثاني سجل الغيني أمادو دياورا الهدف الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 61.

وقلص الإيفواري ويلفريد سينجو النتيجة لـ تورينو في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

فوز ضمن به روما إنهاء الموسم خامسا والتأهل لدور المجموعات من الدوري الأوروبي برصيد 67 نقطة بفارق 4 نقاط عن ميلان السادس.

بينما توقف رصيد تورينو عند 39 نقطة في المركز الـ 16 دون أي تهديد في صراع الهبوط.