انتهت مباراة ودية – الزمالك (1) طلائع الجيش (1) نهاية المباراة

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 17:54

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو يسجل ويحتفل بهدف الزمالك في طلائع الجيش وديا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش الودية، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق. 83 تصويبة من كاسونجو بجانب القائم.

ق. 81 محمد شحاتة يشارك بدلا من كريم طارق في صفوف طلائع الجيش.

ق. 81 كريم بامبو يشارك بدلا من إسلام جابر في صفوف الزمالك.

ق. 78 أبو المجد بوشا يشارك بدلا من أحمد زولا.

ق. 77 حسام باولو وأحمد داوودا يشاركان بدلا من أحمد سمير وعمار حمدي في صفوف طلائع الجيش.

ق. 73 تبديل في صفوف الزمالك بدخول محمد حسن بدلا من طارق حامد.

ق. 73 تبديل في صفوف طلائع الجيش بدخول خالد سطوحي بدلا من علي الفيل.

ق. 68 كاسونجو يشارك بدلا من مصطفى محمد المصاب والذي يغادر الملعب محمولا للإصابة.

ق. 67 كيفين موهيري يشارك بدلا من ناصر منسي في صفوف طلائع الجيش.

ق. 65 تمريرة من مصطفى محمد إلى حسام أشرف الذي يرسل عرضية، يقابلها محمد عنتر بتصويبة سهلة في يد محمد بسام.

ق. 64 تبديلان في صفوف الزمالك بدخول حسام أشرف ومحمد عنتر بدلا من أحمد سيد "زيزو" وأسامة فيصل.

ق. 63 إصابة أحمد سيد زيزو ويتلقى العلاج.

ق. 60 ناصر منسي ينفرد تماما بالمرمى ويسدد بجانب مرمى محمد أبو جبل.

ق. 52 أووووه بطاقة حمراء في وجه محمد أشرف "روقا" البديل بعد تدخل قوي جدا على أسامة فيصل لاعب الزمالك.

تقنية الفيديو تلغي ركلة الجزاء بعدما رجع إليها محمد معروف حكم اللقاء.

ق. 49 ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش بعد تدخل بين طارق حامد وأحمد سامي داخل منطقة الجزاء.. والحكم يعود لتقنية الفيديو للتأكد من القرار.

ق. 45 تبديل مع بداية الشوط الثاني في صفوف طلائع الجيش بدخول محمد أشرف "روقا" بدلا من فرانك ستيفين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 22 رأسية من مصطفى محمد بعد مخالفة من تنفيذ إسلام جابر، والكرة تمر بجانب القائم.

ق. 17 وان تو بين عمار حمدي وناصر منسي وعمار ينفرد ويسدد فوق المرمى.

ق. 8 تصويبة قوية من أحمد سمير وأبو جبل يتصدى لها على مرتين.

ق. 7 جوووول التعادل السريع للزمالك. وان تو رائع بين أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد، وزيزو يسجل التعادل في مرمى محمد بسام.

ق. 6 هدف أووول لطلائع الجيش. عرضية من الجهة اليسرى عن طريق محمد ناصف يتابعها ناصر منسي بتسديدة تصطدم بالدفاع، ويتابعها كريم طارق في مرمى أبو جبل مسجلا الأول.

بداية المباراة

في الدوري الزمالك طلائع الجيش مباراة ودية
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