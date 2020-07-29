إصابة أحد لاعبي ألميريا بكورونا.. والفوضى مستمرة في ملحق الصعود لليجا

أعلن نادي ألميريا إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا قبل مواجهة جيرونا في الملحق المؤهل للدوري الإسباني الممتاز.

وأوقف ألميريا تدريباته بشكل فوري، بعدما كشفت الفحوصات التي خضع لها اللاعبون أمس الثلاثاء إصابة أحد اللاعبين بكورونا.

وقرر النادي الإسباني المملوك لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية خضوع كل اللاعبين لفحوصات جديدة، من أجل التأكد من سلامتهم.

وكان مقررا إقامة مواجهة ألميريا وجيرونا خلال الأسبوع المقبل بعدما تم تأجيلها منذ يوم 23 يوليو.

فوضى في إسبانيا

نشبت أزمة كبيرة في كرة القدم الإسبانية، بخصوص المقعد الرابع المشارك في ملحق الصعود للدوري الممتاز.

قادش، وويسكا ضمنا صعودهما، فيما تأهلت أندية: ريال سرقسطة، وألميريا، وجيرونا إلى الملحق، ليتبقى ملحق المركز السادس الذي لم يتحدد.

حاليا يتواجد إلتشي في المركز السادس، بفارق نقطة عن فوينلابرادا صاحب المباراة الأقل، إذ لم يخض مواجهته أمام ديبورتيفو لاكورونيا في الجولة الأخيرة، بسبب ضرب فيروس كورونا لأفراده.

بالتالي، فـ فوينلابرادا كان يكفيه حصد نقطة واحدة من مباراته الأخيرة، حتى يتعادل مع إلتشي في النقاط، ويتفوق عليه في المواجهات المباشرة.. لكن هذا لن يحدث.

مجموع أعداد مصابي فوينلابرادا وصل يوم أمس إلى 28 حالة بحسب ما أعلن النادي في بيانٍ رسمي .

رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" قررت في بيان لها اليوم الأحد، إلغاء المباراة المتبقية بين ديبورتيفو لاكورونيا وفوينلابرادا بسبب عدم وجود وقت لإقامتها، وإبقاء الجدول على ما هو عليه، ليخطف إلتشي البطاقة الرابعة في الملحق، ويتأهل لمواجهة سرقسطة.