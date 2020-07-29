إصابة أحد لاعبي ألميريا بكورونا.. والفوضى مستمرة في ملحق الصعود لليجا

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 13:06

كتب : محرر في الجول

ألميريا

أعلن نادي ألميريا إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا قبل مواجهة جيرونا في الملحق المؤهل للدوري الإسباني الممتاز.

وأوقف ألميريا تدريباته بشكل فوري، بعدما كشفت الفحوصات التي خضع لها اللاعبون أمس الثلاثاء إصابة أحد اللاعبين بكورونا.

وقرر النادي الإسباني المملوك لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية خضوع كل اللاعبين لفحوصات جديدة، من أجل التأكد من سلامتهم.

أخبار متعلقة
يويفا: إصابة ماريانو بالكورونا لن تؤثر على إقامة لقاء سيتي وريال مدريد بشكل طبيعي الخامس.. ألميريا يعيّن مساعد فيريرا السابق لقيادة الفريق في الملحق الحاسم هل طلب ألميريا التعاقد مع رمضان صبحي فوضى غير مسبوقة في إسبانيا.. استبعاد فوينلابرادا من الملحق بعد تسجيل 28 حالة كورونا

وكان مقررا إقامة مواجهة ألميريا وجيرونا خلال الأسبوع المقبل بعدما تم تأجيلها منذ يوم 23 يوليو.

فوضى في إسبانيا

نشبت أزمة كبيرة في كرة القدم الإسبانية، بخصوص المقعد الرابع المشارك في ملحق الصعود للدوري الممتاز.

قادش، وويسكا ضمنا صعودهما، فيما تأهلت أندية: ريال سرقسطة، وألميريا، وجيرونا إلى الملحق، ليتبقى ملحق المركز السادس الذي لم يتحدد.

حاليا يتواجد إلتشي في المركز السادس، بفارق نقطة عن فوينلابرادا صاحب المباراة الأقل، إذ لم يخض مواجهته أمام ديبورتيفو لاكورونيا في الجولة الأخيرة، بسبب ضرب فيروس كورونا لأفراده.

بالتالي، فـ فوينلابرادا كان يكفيه حصد نقطة واحدة من مباراته الأخيرة، حتى يتعادل مع إلتشي في النقاط، ويتفوق عليه في المواجهات المباشرة.. لكن هذا لن يحدث.

مجموع أعداد مصابي فوينلابرادا وصل يوم أمس إلى 28 حالة بحسب ما أعلن النادي في بيانٍ رسمي .

رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" قررت في بيان لها اليوم الأحد، إلغاء المباراة المتبقية بين ديبورتيفو لاكورونيا وفوينلابرادا بسبب عدم وجود وقت لإقامتها، وإبقاء الجدول على ما هو عليه، ليخطف إلتشي البطاقة الرابعة في الملحق، ويتأهل لمواجهة سرقسطة.

ألميريا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرتضى: الهدف ليس فاروق جعفر بل الزمالك.. هذه ليست رياضة والمشاكل منذ قدوم الخطيب دقيقة | الدوري المصري
بنزيمة يختار أجمل أهدافه.. الأسطورة الذي تمنى مزاملته وأمهر لاعب في العالم 3 دقيقة | أوروبا
أليسون: سيتذكرني الجميع بالاحتفال بصناعة هدف صلاح أمام يونايتد 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سموحة يغرم الهاني سليمان 17 دقيقة | الدوري المصري
منافس بيراميدز يعترض على إقامة الكونفدرالية في المغرب 22 دقيقة | إفريقيا
إصابة أحد لاعبي ألميريا بكورونا.. والفوضى مستمرة في ملحق الصعود لليجا ساعة | أوروبا
يويفا: إصابة ماريانو بالكورونا لن تؤثر على إقامة لقاء سيتي وريال مدريد بشكل طبيعي ساعة | أوروبا
كاف يقرر تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وفتح التقديم لاستضافة "النهائي المحايد" ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 3 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 4 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس
قد ينال إعجابك