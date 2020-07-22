انتهت – مانشستر يونايتد (1) - (1) وست هام.. التعادل يحكم اللقاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد ووست هام التي تقام اليوم الأربعاء في ملعب أولد ترافورد في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق50: جوووووووووووول يونايتد يدرك التعادل عن طريق تسديدة زاحفة من جرينوود.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم وست هام بهدف دون رد.

ق45+1: جووووول ميكائيل أنطونيو يسجل الهدف الأول لوست هام.

ق45: ركلة جزاء لوست هام بعد اللجوء للفيديو بسبب لمس بوجبا الكرة بيده.

ق37: فابيانسكي يتصدى لتسديدة قوية من راشفورد.

ق3: تسديدة من جرينوود تصدى لها فابيانسكي.

انطلاق المباراة.