قذيفة تريزيجيه تُهدي أستون فيلا انتصارا مثيرا ضد أرسنال من أجل الهروب الكبير

أهدت قذيفة أطلقها محمود حسن "تريزيجيه" انتصارا مثيرا لأستون فيلا على حساب أرسنال في طريق الفريق للهروب من الهبوط.

وانتصر أستون فيلا على أرسنال اليوم الثلاثاء بهدف دون رد في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي في ملعب فيلا بارك.

جاء هدف المباراة الوحيد بتسديدة قوية من تريزيجيه بيمناه من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 27.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد أستون فيلا إلى 34 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 وبفارق هدف وحيد عن ملاحقه واتفورد.

فيما يبتعد أستون فيلا عن بورنموث صاحب المركز الـ19 بثلاث نقاط.

أما أرسنال فتجمد رصيده عند 53 نقطة يحتل بهم المركز العاشر.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد المحمدي فيها ولكنه خرج مستبدلا في الدقيقة 25 للإصابة.

أما تريزيجيه فخاض المباراة بأكملها.

ملخص اللقاء

لم يشهد اللقاء أي فرص خطيرة إلا مع لحظة تسجيل تريزيجيه للهدف في الدقيقة 27.

واستغل الجناح المصري تشتيت دفاع أرسنال لركلة ركنية ليسدد بكل قوة بيمناه لتسكن الكرة الشباك.

وطالب لاكازيت الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 33 بعد عرقلته لكن الحكم أمر باستكمال اللعب.

وحول تريزيجيه عرضية قادمة إليه برأسية لكنها ذهبت ضعيفة في يد إيمليانو مارتينيز.

وسدد جاك جريليش كرة قوية بيمناه من الناحية اليسرى مرت أعلى المرمى.

وسدد أوباميانج كرة من داخل منطقة الجزاء لكن دفاع أستون فيلا شتت الكرة.

وكاد أرسنال يدرك التعادل في الدقيقة 76 بعدما حول إيدي نيكيتاه الكرة برأسه لكنها ارتطمت في القائم ثم أمسك بها بيبي رينا على مرتين.

وسدد جون مكجين كرة قوية تصدى لها حارس أرسنال بثبات.

وتكتل أستون فيلا دفاعيا بقوة في الدقائق الأخيرة ليخطف انتصارا صعبا ومثيرا من أجل الهروب من الهبوط.