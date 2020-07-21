انتهت – أستون فيلا (1) - (0) أرسنال.. تريزيجيه يخطف الفوز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أستون فيلا وأرسنال التي تقام في ملعب فيلا بارك في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار أستون فيلا بهدف دون رد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أستون فيلا بهدف دون رد.

ق28: جوووووووووووووووول تريزيجيه يسجل الهدف الأول لأستون فيلا بتسديدة قوية للغاية بيمناه.

ق26: خروج أحمد المحمدي من المباراة للإصابة.

انطلاق المباراة.