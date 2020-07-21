انتهت – واتفورد (0) - (4) مانشستر سيتي.. انتصار كبير

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 18:25

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج يحتفل بهدفه ضد واتفورد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي واتفورد ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب فيكاريج رود في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار سيتي برباعية دون رد.

ق67: جووووووووول الراابع لسيتي برأسية من لابورتي.

ق63: جووووووووول فيل فودين يسجل الهدف الثالث لسيتي.

الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بهدفين دون رد.

ق40: بن فوستر يتصدى لركلة الجزاء وسترلينج يتابع الكرة مجددا ليسجلها في الشباك ويعلن عن الهدف الثاني له ولفريقه.

ق39: ركلة جزاء لسيتي بعد عرقلة سترلينج.

ق31: جووووووووول سترلينج يسجل الهدف الأول لسيتي.

انطلاق المباراة.

مانشستر سيتي واتفورد
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