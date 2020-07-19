انتهت كأس إنجلترا - تشيلسي (3) - (1) مانشستر يونايتد

الأحد، 19 يوليه 2020 - 18:52

كتب : FilGoal

تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

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د.85 جوووووووول الهدف الأول لمانشستر يونايتد برونو فيرنانديز من نقطة الجزاء.

د.84 ركلة جزاء لمانشستر يونايتد لصالح أنطوني مارسيال

د.74 جووووول الثالث أخطاء دفاع يونايتد تتوالى.. هذه المرة عرضية من ألونسو إلى روديجر داخل منطقة الست ياردة سجلها ماجواير بالخطأ وهدف ثالث.

د.58 خطيييرة عرضية من ريس جيمس تمر بسلام ثم تصل إلى ماركوس ألونسو الذي يرسل عرضية يسددها جيرو وترتطم بماتيتش لتغير اتجاهها نحو المرمى لولا دي خيا لكانت هدفا ثالثا.

د.46 جووووووووول خطأ فادح من براندون ويليامز يمرر كرة طولية تصل إلى مايسون ماونت الذي قطع مسافة طويلة دون ضغط من ثنائي الدفاع ويسدد وتدخل مرمى دي خيا دون أن يتعامل مع الكرة.

نهاية الشوط الأول

د.45+12 جوووووول أوليفيه جيرو يسجل الهدف الأول لتشيلسي بشكل غريب للغاية، عرضية رائعة تصل أمامه وهو غير مراقب بشكل كاف، وبوجه القدم الخارجي يلمس الكرة، وديفيد دي خيا يراقب الكرة وهي تدخل الشباك بشكل غريب. هدف أول للزرق.

د.45+3 خروج إريك بايي مدافع مانشستر يونايتد بعد اصطدامه بزميله هاري ماجواير، توقفت المباراة لفترة طويلة لعلاج الثنائي، ماجواير تطلب ربط رأسه وإيقاف النزيف، أما بايلي فتم حمله خارج الملعب ويتم تجهيزه حاليا لنقله إلى المتسشفى بعد الإسعافات الأولية. أنطوني مارسيال يستعد للنزول بدلا من المدافع الإيفواري.

د.31 ركلة حرة مباشرة خطييييرة ينفذها برونو فيرنانديز لكن كابييرو يتألق ويحولها لركنية.

د.15 عرضية خطيييرة للغاية من أزبيليكويتا تصل على الزاوية البعيدة على رأس ماركوس ألونسو الذي سددها أعلى العارضة

د.10 تسديدة خطيرة للغاية من ريكي جيمس وتألق ديفيد دي خيا حارس يونايتد في التصدي لها.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل.

في إنجلترا كأس إنجلترا كأس الاتحاد الإنجليزي
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