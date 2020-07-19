انتهت - الزمالك (5)-(1) سموحة.

تابع مباشرة مع FilGoal.com مباراة ودية يوم الأحد بين الزمالك وسموحة على ملعب برج العرب يستعد بها الفريقان لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل.

المباراة تنطلق في الخامسة مساء وتنقلها قناة الزمالك وقناة أون تايم سبورتس 2.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك 5-1

ق 92: ضربة جزاء لسموحة على محمد عبد السلام ضد ديريك نيسيبامبي

المرمى: جنش

الدفاع: أحمد عيد – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – عبد الله جمعة.

الوسط: محمد حسن – محمد عنتر – إمام عاشور.

الهجوم: عمر السعيد – كاسونجو – شيكابالا.

نزول جنش وشيكابالا وعمر السعيد ومحمد حسن وكاسونجو وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغني وأحمد عيد ومحمد عبد السلام وإمام عاشور

خروج أبو جبل وخازم إمام ومحمود علاء والونش وعبد الشافي وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وأوباما ومصطفى محمد وإسلام جابر

ق56: محمود علاء يبعد الكرة من على خط المرمى

سموحة يشارك في الشوط الثاني بمجموعة مختلفة من اللاعبين

خروج طارق حامد ونزول عنتر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بخماسية دون رد

ق 46: جوووووووول مصطفى محمد يسجل الخامس قبل نهاية الشوط الأول

ق 45:جوووووول أوباما والرابع من ركلة جزاء

ق 45: ضربة جزاء للزمالك بعد عرقلة أوباما من قبل أحمد حمص

ق 41: إنذار لصلاح محسن بسبب الاعتراض على الحكم

ق 34: عرضية من حازم إمام ورأسية رائعة من مصطفى محمد يبعدها الهاني سليمان

ق 26: جوووووول الزمالك يسجل الثالث عن طريق أحمد سيد زيزو بعد عرضية من حازم إمام

ق 19: جوووووووول أوباما يسجل الثاني بضربة رأسية بعد عرضية من عبد الشافي

ق 11: جووووول أوباما يسجل الهدف الأول بعد انطلاقة من زيزو من الناحية اليسرى وأرسل عرضية أرضية قابلها أوباما بتسديدة في الشباك

ق 6: ساسي يحصل على خطأ في وسط ملعب سموحة

ق 2: أبو جبل يحول تسديدة قوية لضربة ركنية

انطلاق المباراة

تشكيل الزمالك

حارس المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وحازم إمام ومحمد عبدالشافي

وسط الملعب: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم "أوباما" وإسلام جابر وأحمد سيد "زيزو"

الهجوم: مصطفى محمد

تشكيل سموحة:

حارس المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد الترهوني - رجب نبيل - محمد عبد المنعم - شريف رضا

خط الوسط: فوزي الحناوي - محمد حمص - ايمومو

الهجوم: ناصر ماهر - صلاح محسن - حسام حسن