انتهت في إنجلترا - توتنام (3) - (0) ليستر سيتي

تابع مباشرة مع FilGoal.com مباراة توتنام وليستر سيتي يوم الأحد في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

د.81 تمريرة بينية رائعة تصل إلى هاري كين في ظهر دفاع ليستر ينطلق وينفرد ويسجل لكن الراية المتأخرة من الحكم تعلنه متسللا.

د.58 خطيييرة ركلة حرة مباشرة يسددها ديماراي جراي يحولها سيسوكو بجسده لكن لوريس اليقظ يتصدى ببراعة لها.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.43 خطيييرة، أيوز بيريز مجددا يسدد بقوة من على حافة منطقة الجزاء ليجد أمامه هوجو لوريس الذي يتألق ببراعة أمام الكرة.

د.39 جووووووول. هدف جديد هاري كين مجددا، هذه المرة على طريقته الخاصة تسديدة رائعة من الطرف يغالط بها كاسبر شمايكل بعد تمريرة من المتميز لوكاس مورا.

د.37 جوووووول من مرتدة نموذجية رائعة لتوتنام. سون يفتك الكرة بعد ركنية لليستر، ثم يأخذ جيوفاني لو سيلسو الكرة يمررها إلى المنطلق لوكاس مورا على الطرف الأيسر وحيدا بدون رقابة والذي يمررها بدوره إلى هاري كين الذي كان منفردا وليس متسللا، ليسجلها النجم الإنجليزي في شباك ليستر.

د.30 إثارة المباراة لا تتوقف.. تمريرة طولية خطيرة للغاية في عمق دفاعات ليستر تصل إلى سون هيونج مين السريع للغاية والذي ينطلق إلى عمق منطقة الجزاء ويسدد لكن شمايكل يتألق ويبعد الكرة.

د.25 خطييييرة أيوزي بيريز يسجل من داخل منطقة الجزاء ولكن هوجو لوريس يتألق ويبعد الكرة إلى ركنية تمر بسلام.

د.20 خطييييرة رأسية من ويس مورجان تصل أمام خط المرمى إلى جيمي فاردي لولا بين دايفيز الذي يراقب فاردي كظله.

د.19 عرضية خطيرة من هارفي توماس على رأس جيمي فاردي لكن دفاع توتنام يحولها إلى ركنية

د.17 مراوغة رائعة من آيوزي بيريز داخل منطقة الجزاء يتخطى من خلالها ألديرفيريلد ثم سيسوكو ويسدد لكنها ترتطم بالأخير ويطالب لاعب ليستر بركلة جزاء لكن الحكم يطالب باستمرار اللعب.

د.13 خطيييرة هجمة من ليستر سيتي وعرضية من لوك توماس تصل إلى جيمي فاردي الذي يسدد لكنها ترتطم بمدافعي توتنام.

د.06 جووووول مراوغة رائعة من سون تُسقط بينيت أرضا ثم تسديدة قوية ترتطم بأحد اللاعبين وتغير اتجاهها لتسكن الشباك.

ضغط متواصل وحصار من توتنام مع بداية المباراة

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل