راشفورد ومارسيال يُسقطان كريستال بالاس أرضا.. يونايتد يعود للانتصارات

أسقط ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال صلابة دفاع كريستال بالاس أرضا وقادا مانشستر يونايتد للعودة لطريقة الانتصارات مجددا بعد التعادل مع ساوثامبتون الجولة الماضية.

وانتصر يونايتد على كريستال بالاس اليوم الخميس بهدفين دون رد ملعب سيلهرست بارك في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدفا المباراة ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال في الدقائق 45 و78.

وشهدت المباراة إلغاء هدفا لكريستال بالاس في الدقيقة 58 سجله أندري أيو بداعي التسلل على اللاعب وعقب اللجوء لتقنية الفيديو.

بتلك النتيجة ارتفع رصيده يونايتد إلى 62 نقطة يحتل بهم المركز الخامس بالتساوي مع ليستر سيتي الرابع، لكن فارق ثلاثة أهداف تصب في مصلحة الذئاب.

أما كريستال بالاس فتجمد رصيده عند 42 نقطة يحتل بهم المركز الـ14.

هدف رائع

بدأت المباراة بشكل مباغت وكاد ويلفريد زاها يسجل هدفا في الدقيقة الثانية إثر تسديدة قوية لكن ديفيد دي خيا تصدى له.

وأرسل برونو فيرنانديز عرضية من ركلة ركنية حولها ماجواير برأسية مرت أعلى مرمى كريستال بالاس.

وفي الدقيقة 30 سدد جرينوود كرة قوية بعد مجهود فردي جيد من مارسيال لكن تسديدة اللاعب الشاب ذهبت لخارج الملعب.

وعقب تسع دقائق حول ماجواير عرضية من ركنية جديدة من برونو فيرنانديز لكن تسديدته مرت بجوار المرمى.

وكاد باتريك فان أنهولت يسجل هدفا بعد تشتيت خاطئ من ليندلوف لكن شتتها دي خيا.

وفي الدقيقة 55 سجل يونايتد هدفه الأول بعدما أرسل برونو فيرناندي بينية لراشفورد الذي راوغ فان أنهولت ببراعة وأسقطه أرضا قبل أن يسدد بيمناه في الشباك.

وكاد كريستال بالاس يدرك التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من ركلة حرة مباشرة لكن دي خيا تألق وتصدى لتسديدة لوكا ميليفوجيفيتش.

جدل وقائم وهدف ثان

بدأ الشوط الأول بضغط من كريستال بالاس مثل نظيره الأول واخترق زاها منطقة جزاء يونايتد لكن الدفاع شتت تسديدته بنجاح.

وفي الدقيقة 55 أدرك أندري أيو التعادل لكريستال بالاس لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل على اللاعب الغاني.

وسدد مكارثي كرة قوية لكن دي خيا تصدى له.

وفي الدقيقة 61 تبادل راشفورد الكرة مع مارسيال لكن تسديدة اللاعب الإنجليزي تذهب ضعيفة في يد حارس كريستال بالاس.

وكاد برونو فيرنانديز يسجل الهدف الثاني ليونايتد بعد تسديدة قوية إثر تمريرة من مارسيال لكن تصويبة اللاعب البرتغالي ارتطمت في القائم الأيمن لمرمى كريستال بالاس.

وفي الدقيقة 78 مرر برونو الكرة من بين قدمي لاعب كريستال بالاس إلى راشفورد الذي مررها سريعا لمارسيال الذي سدد بنجاح بيمناه في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني ليونايتد.

وتوقفت المباراة عدة دقائق عقب إصابة فان أنهولت في لحظة تسجيل يونايتد الهدف الثاني وخرج محمولا.

وسدد برونو فيرنانديز كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88 لكن حارس كريستال بالاس تصدى له.

وفي الدقيقة 90 انفرد زاها وسدد بيمناه لكن دي خيا تألق وحول الكرة لركنية مرت دون خطورة على يونايتد.

واحتسب الحكم 11 دقيقة وقت محتسب بدل من الضائع وسط محاولات من يونايتد لتسجيل الهدف الثالث ومن بالاس لتقليص النتيجة.

وسدد برونو فيرنانديز كرة قوية من ركلة حرة من الناحية اليسرى في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع لكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج.

وكاد مارسيال يسجل هدفا لكن دفاع كريستال بالاس شتت الكرة من على خط المرمى.

لم يحدث جديد لينتهي اللقاء بانتصار يونايتد بهدفين دون رد.