الأخطاء القاتلة تُبخر حلم الـ100 نقطة.. مدفع أرسنال يُسقط ليفربول

تبخر حلم ليفربول في تجاوز الرقم القياسي المُسجل باسم مانشستر سيتي الذي حصد لقب الدوري الإنجليزي بـ100 نقطة وذلك عقب هزيمته أمام أرسنال.

وانتصر أرسنال على ضيفه ليفربول اليوم الأربعاء بهدفين لهدف في ملعب الإمارات في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

افتتح ساديو ماني أهداف المباراة لليفربول في الدقيقة 20.

وأدرك أليكساندر لاكازيت التعادل لأرسنال في الدقيقة 32، قبل أن يسجل ريس نيلسون هدف الانتصار في الدقيقة 44.

تلك النتيجة جمدت رصيد ليفربول عند 93 نقطة ومع تبقي مباراتين فأفضل رقم يصل له هو 99 نقطة في صدارة الترتيب وبالتالي عدم معادلة أو تجاوز إنجاز مانشستر سيتي.

فيما ارتفع رصيد أرسنال إلى 53 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح فيها حتى الدقيقة 83 حينما تم استبداله.

أخطاء قاتلة

بدأت المباراة بضغط قوي من ليفربول وسط تراجع دفاعي من أرسنال وكاد حارس المدفعجية إيميليانو مارتينيز يتسبب في استقبال هدفا بعدما تأخر ي تشتيت الكرة وارتطمت بفيرمينو لكنها ارتطمت بالقائم وذهبت لخارج الملعب.

وعقب سبع دقائق فقط أرسل أندرو روبرتسون عرضية زاحفة قابلها ماني بتسديدة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لليفربول.

سيطر ليفربول أكثر على المباراة ولم يظهر أرسنال أي خطورة هجومية.

ذلك قبل أن يتسبب خطأ قاتلا من فيرجيل فان دايك في تشتيت الكرة ليخطفها منه لاكازيت ويراوغ أليسون بيكر ويسدد في الشباك معلنا عن التعادل في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 42 أخطأ أليسون في تمرير الكرة لروبرتسون ليخطفها لاكازيت ويمررها لريس نيلسون الذي سدد في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لأرسنال.

سيطرة ليفربول دون جدوى

في الشوط الثاني سيطر ليفربول أكثر على المباراة وكاد صلاح يدرك التعادل في الدقيقة 54 بعدما راوغ ديفيد لويز داخل منطقة الجزاء ببراعة قبل أن يسدد لكن إيميليانو مارتينيز تصدى له.

وسدد مينامينو كرة قوية مرت بجوار المرمى بقليل.

وأرسل ماني عرضية إلى صلاح المتمركز داخل منطقة الجزاء ولكن رأسية اللاعب المصري جاءت ضعيفة وأمسك حارس أرسنال للكرة بثبات.

وخرج صلاح في الدقيقة 83 وشارك ديفوك أوريجي بدلا منه.

وفي الدقيقة 86 أهدر ماني فرصة التعادل بعدما استغل بينية جميلة من روبروستون لكن تسديدة اللاعب السنغالي مرت بجوار المرمى.

واصل ليفربول ضغطه على أرسنال لكنه لم يجد طريقا لشباكه لتنتهي المباراة بفوز المدفعجية بهدفين لهدف.