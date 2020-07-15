انتهت – أرسنال (2) - (1) ليفربول.. انتصار المدفعجية

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 20:54

كتب : FilGoal

ألكسندر لاكازيت يسجل هدفه ضد ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب الإمارات في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار أرسنال بهدفين لهدف.

ق50: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق86: ماني يستغل بينية من روبرتسون لكن تسديدته مرت بجوار المرمى.

ق70: رأسية صلاح تذهب ضعيفة في يد مارتينيز حارس أرسنال.

ق54: ماذا أهدرت يا صلاح؟ راوغ ديفيد لويز بطريقة رائعة وسدد لكن مارتينيز تصدى له.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين لهدف.

ق45+2: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق44: جوووووووووووووول ريس نيلسون يسجل الهدف الثاني لأرسنال.

ق32: جوووووووووووووول التعادل لأرسنال بعد خطأ قاتل من فان دايك واستغل لاكازيت الأمر وخطف الكرة وراوغ أليسون ليسدد في الشباك ويدرك التعادل.

ق20: جوووووووووووووول أول لليفربول من ماني.

ق13: إيميليانو مارتينيز كاد يتسبب في هدف في شباكه بعدما تأخر في تشتيت الكرة وارتطمت بفيرمينو لكنها ارتطمت بالقائم وذهبت لخارج الملعب.

انطلاق المباراة.

أرسنال ليفربول
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