انتهت في إنجلترا – سيتي (2) - (1) بورنموث.. نيوكاسل (1) - (3) توتنام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي مانشستر سيتي وبورنموث، ونيوكاسل وتوتنام اللتين تقاما في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي X بورنموث

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نهاية المباراة بانتصار سيتي بهدفين لهدف.

ق88: جوووووووول بروكس يسجل الهدف الأول لبورنموث.

ق59: جووووول؟ لا.. جوشوا كينج يسجل هدف تقليص النتيجة ولكن تقنية الفيديو تؤكد صحة قرار الحكم بوجود تسلل على اللاعب.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بهدفين دون رد.

ق39: جووووووووووول خيسوس يسجل الهدف الثاني بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

ق6: جوووووووووووول بووووم ديفيد سيلفا من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة جدا.

انطلاق المباراة.

نيوكاسل X توتنام

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نهاية المباراة بانتصار توتنام بثلاثة أهداف لهدف.

ق90: جووووووووول هاري كين يسجل الهدف الثالث لتوتنام.

ق63: جووووووووول هاري كين يسجل الهدف الثاني لتوتنام.

ق56: جووووووول مات ريتشي يدرك التعادل لنيوكاسل.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم توتنام بهدف دون رد.

ق27: جووووووووول سون يسجل الهدف الأول لتوتنام.

انطلاق المباراة.