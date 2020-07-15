انتهت في إنجلترا – سيتي (2) - (1) بورنموث.. نيوكاسل (1) - (3) توتنام
الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 18:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي مانشستر سيتي وبورنموث، ونيوكاسل وتوتنام اللتين تقاما في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.
مانشستر سيتي X بورنموث
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نهاية المباراة بانتصار سيتي بهدفين لهدف.
ق88: جوووووووول بروكس يسجل الهدف الأول لبورنموث.
ق59: جووووول؟ لا.. جوشوا كينج يسجل هدف تقليص النتيجة ولكن تقنية الفيديو تؤكد صحة قرار الحكم بوجود تسلل على اللاعب.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بهدفين دون رد.
ق39: جووووووووووول خيسوس يسجل الهدف الثاني بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.
ق6: جوووووووووووول بووووم ديفيد سيلفا من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة جدا.
انطلاق المباراة.
نيوكاسل X توتنام
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نهاية المباراة بانتصار توتنام بثلاثة أهداف لهدف.
ق90: جووووووووول هاري كين يسجل الهدف الثالث لتوتنام.
ق63: جووووووووول هاري كين يسجل الهدف الثاني لتوتنام.
ق56: جووووووول مات ريتشي يدرك التعادل لنيوكاسل.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم توتنام بهدف دون رد.
ق27: جووووووووول سون يسجل الهدف الأول لتوتنام.
انطلاق المباراة.