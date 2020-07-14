انتهت - تشيلسي (1) - (0) نورويتش.. انتصار هام للبلوز

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 20:55

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو لجظة تسجيل هدفه في نورويتش سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي ونورويتش سيتي في افتتاح الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

نورويتش تأكد هبوطه بشكل رسمي، بينما يسعى تشيلسي لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

لمطالعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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نهاية المباراة بانتصار تشيلسي بهدف دون رد.

ق90: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

ق45+3: جووووول جيرو يسجل الهدف الأول لتشيلسي برأسية بعد عرضية متقنة من بوليسيتش.

انطلاق المباراة.

تشيلسي نورويتش الدوري الإنجليزي في إنجلترا
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