انتهت دربي شمال لندن - توتنام (2) - (1) أرسنال.. وعد مورينيو يتحقق

ينطلق دربي شمال لندن في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، هذه المرة توتنام يستضيف أرسنال.

الفريقان لهما أحلام أوروبية، فأرسنال يأتي ثامنا بـ50 نقطة أما توتنام فيأتي عاشرا بـ49 نقطة، والثنائي عينهما على المركز الخامس الذي قد يصبح مؤهلا لدوري الأبطال والذي يحتله مانشستر يونايتد بـ58 نقطة.

طالع تشكيل الفريقين والمباراة لحظة بلحظة

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نهاية المباراة.

ق82: ألديرفيريلد فوق الجميع يضرب الكرة بالرأس من ركنية ويكتب التقدم للسبيرز!

ق80: مارتينيز يتألق مرة أخرى أمام شبه انفراد من كين، أيضا بفضل تمريرة من لوكاس مورا

ق79: لوريس يرد على تألق مارتينيز ويتصدى لتسديدة رائعة من أوباميانج

ق70: مارتينيز يتعملق أمام سون هيونج مين داخل منطقة الـ 6 ياردات.

ق59: أداء رائع من أرسنال في الثلث الأخير.. تعاون رائع بين بيبي ولاكازيت وأوباميانج ينتهي بالجابوني وتسديدة في العارضة من داخل منطقة الجزاء

ضغط قوي من أرسنال لإدراك الهدف الثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40: تسديدة رائعة من أوباميانج من ركلة حرة قريبة من مرمى توتنام

ق30: صاروخ من بين ديفيز يرتطم بقائم أرسنال!

ق19: خطأ قاتل من ديفيد لويز وسياد كولاسيناتش يمنح توتنام هدف التعادل بعد انفراد سون هيونج مين!

ق17: بووووووووم لاكازيت! هدف ولا أروع وصاروخ في مقص هوجو لوريس!

ق13: مرور رائع من هيكتور بيلليرين وعرضية رائعة لأوباميانج الذي يفشل في التسديد على مرمى هوجو لوريس

ق10: أول ملامح الخطورة، هاري كين ينفرد بعد تمريرة سحرية من لوكاس مورا تضعه منفردا بإيميليانو مارتينيز لكن الحارس يتصدى لمحاولة الـ"لوب" بطريقة رائعة.

انطلاق المباراة