انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون (0) -(5) مانشستر سيتي

السبت، 11 يوليه 2020 - 20:45

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - برايتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة برايتون ومانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية المباراة

د. 82 جووووول الهدف الخامس لسيتي.. سترلينج يحاول المراوغة داخل منطقة الجزاء لكن يسقط وأثناء سقوطه تصطدم الكرة برأسه لتدخل من بين أقدام حارس مرمى برايتون بطريقة غريبة للغاية.

د.78 فرصة خطيييرة للغاية.. رياض محرز يهدر والمرمى خال. تخطى الدفاع وحارس المرمى وراوغ ببراعة لكنه سدد الكرة في الشباك من الخارج.

د.57 جووووول الرااابع، بيرناردو سيلفا يسدد بقوة من على حافة منطقة الجزاء لترتد الكرة من حارس برايتون يحاول جابرييل جيسوس اللحاق بها لكن الكرة تعود أمام بيرناردو ليسجل الهدف الرابع.

د.53 ياله من ضغط رائع! جوووووول.. بينجامين ميندي يقطع الكرة يمررها إلى سترلينج الذي يمنح الكرة إلى دي بروين الذي يمررها بدوره إلى محرز الذي يرسل عرضية يسكنها سترلينج برأسه في الشباك.

د.51 خطييييرة للغاية. ركلة حرة مباشرة يسددها كيفين دي بروين يبعدها القائم ترتد أمام لاعبي سيتي لكن حارس برايتون يمسك الكرة.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول

د.44 جووووول الثاني لسيتي.. ركنية تصل إلى رأس رودري الذي يسكنها ناحية المرمى ويتابعها جيسوس بقدمه ليسكنها شباك برايتون.

د. 37 فرصة خطيرة للغاية تضيع من سيتي، بيرناردو يقطع الكرة في وسط الملعب يمرر إلى جابرييل المراقب على حافة المنطقة يمررها إلى داخل المنطقة جهة اليمين إلى محرز الذي يقف وحيدا ويسدد لكنها تمر بسلام على مرمى برايتون.

د.22 خطيييرة انطلاقة وتمريرة رائعة من رياض محرز تصل الكرة إلى بينجامين ميندي داخل المنطقة ويسدد لكن الكرة تمر بسلام على برايتون.

د. 21 جووووول رحيم سترلينج يسجل هدفا جميلا من على حافة منطقة الجزاء بعد تمريرة من جيسوس

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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