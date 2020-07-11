انتهت الدوري الإنجليزي - شيفيلد (3) - (0) تشيلسي

يقدم لكم FilGola.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة شيفيلد يونايتد وتشيلسي ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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د.82 خطييييرة للغاية، ماكجولدريك يخطف الكرة من جورجينيو ويمررها إلى موسيت الذي يحاول إسكانها ببراعة من فوق كيبا ولكنها مرت بسلام من جانب القائم.

د. 77 جوووووول الهدف الثااالث.. ماكجولدريك المتألق وانطلاقة رائعة ثم تمريرة على الطرف الأيمن إلى زميله ليس موسيت الذي يرسلها لكنها ترتطم بروديجر لتصل الكرة أمام ماكجولدريك الذي يسجل الثالث.

د. 73 فرصة خطيرة للغاية لأبراهام لكنه يفشل في تحويلها إلى هدف.

د.43 خطييييرة تسديدة قوية للغاية من ريكي جايمس ظهير تشيلسي لكن يتصدى لها دين هيندرسون حارس شيفيلد ويبعدها ببراعة، أول فرصة حقيقية للزرق.

د. 33 جوووول وان تو أكثر من رائع بين ثنائي شيفيلد لتصل الكرة إلى إيندا ستيفنز الذي يرسل عرضية رائعة على رأس ماكبيرني الذي يسكنها شباك تشيلسي مسجلا الهدف الثاني.

د. 18 جوووووووول الأول لشيفيلد يونايتد بعد حصار متواصل، تسديدة قوية للغاية من ماكبيرني يتصدى لها كيبا لكنها ترتد أمام ماكجولدريك غير المراقب الذي يسكنها الشباك.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل