مباشر – أستون فيلا (0) - (3) مانشستر يونايتد.. بوجبا جوووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أستون فيلا ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب فيلا بارك في إطار الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

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ق61: يا رباااااااه العارضة تحرم مارسيال من الهدف الرابع.

ق59: جوووووووول ثالث ليونايتد بعد تسديدة رائعة من بول بوجبا لم يستطع رينا فعل أي شيء سوى النظر للكرة وهي تسكن شباكه وجاء ذلك بعد تمريرة من برونو فيرنانديز من ركلة ركنية من الناحية اليمنى.

ق57: جووووول؟ لا تسديدة راشفورد تسكن الشباك ولكن يلغى الهدف بداعي التسلل بعد لمس الكرة لبوجبا المتسلل.

ق49: مراوغة رائعة من راشفورد لأنور الغازي وعرضية لكن رأسية بيساكا مرت بجوار المرمى.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدفين دون رد.

ق45+5: جووووول جرينوود يسجل الهدف الثاني ليونايتد بتسديدة قوية بيمناه من على حدود منطقة الجزاء.

ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق45: برونو كاد يضيف الهدف الثاني ليونايتد برأسية بعد عرضية لوك شو لكن تسديدة اللاعب البرتغالي مرت أعلى المرمى.

ق37: يا رباااه جرينوود كاد يسجل هدفا ثانيا ليونايتد لكن بيبي رينا يتصدى له.

ق35: تسديدة زاحفة من مارسيال يتصدى لها بيبي رينا بسهولة.

ق27: جوووووووول برونو يسدد الركلة بنجاح على يمين بيبي ربنا ويعلن عن تقدم يونايتد.

ق26: ركلة جزاء ليونايتد بعد عرقلة برونو فيرنانديز داخل منطقة الجزاء.

ق25: أخطر فرص اللقاء حتى الآن، تريزيجيه خطف الكرة من بوجبا وسدد أرضية زاحفة ارتطمت في القائم الأيسر ليضيع هدف محقق على أستون فيلا.

انطلاق المباراة.