مباشر – أستون فيلا (0) - (1) مانشستر يونايتد.. جوووول برونو من ركلة جزاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أستون فيلا ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب فيلا بارك في إطار الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

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ق28: جوووووووول برونو يسدد الركلة بنجاح على يمين بيبي ربنا ويعلن عن تقدم يونايتد.

ق27: ركلة جزاء ليونايتد بعد عرقلة برونو فيرنانديز داخل منطقة الجزاء.

ق25: أخطر فرص اللقاء حتى الآن، تريزيجيه خطف الكرة من بوجبا وسدد أرضية زاحفة ارتطمت في القائم الأيسر ليضيع هدف محقق على أستون فيلا.

انطلاق المباراة.