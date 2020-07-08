في ليلة تألق صلاح.. ليفربول يدك برايتون بثلاثية

127 ثانية سجل فيها محمد صلاح هدفا وصنع آخر صعبت مهمة برايتون في العودة في النتيجة قبل أن يتم النجم المصري الحفلة بهدف ثالث في وقت لاحق.

وانتصر ليفربول على برايتون بثلاثة أهداف لهدف اليوم الأربعاء في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

سجل محمد صلاح الهدف الأول للليفربول في الدقيقة السادسة.

وصنع صلاح الهدف الثاني لجوردان هندرسون في الدقيقة الثامنة.

الفارق بين تسجيل صلاح الهدف الأول لليفربول وصناعة نظيره الثاني كان 127 ثانية فقط.

وسجل هدف برايتون الوحيد لياندرو تروسارد في الدقيقة 45.

وأتم صلاح ثلاثية ليفربول بهدف برأسية في الدقيقة 76.

انتصار ليفربول رفع رصيده إلى 92 نقطة يتصدر بهم الدوري الإنجليزي الذي توج به بالفعل.

فيما تجمد رصيد برايتون عند 36 نقطة يحتل بهم المركز الـ15.

ووصل صلاح بذلك لهدفه رقم 19 في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي وهو ثالث هدافي المسابقة حتى الآن.

ويتصدر جدول ترتيب الهدافين جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي بـ22 هدفا، يليه بيير إيمريك أوباميانج بـ20 هدفا.

وتوج صلاح بلقب هداف الدوري بـ32 هدفا في موسم 2017-2018، وظفر به بالتساوي مع أوباميانج وزميله في ليفربول ساديو ماني بـ22 هدفا في الموسم الماضي.

كما أصبح صلاح رابع لاعب في تاريخ ليفربول يساهم في تسجيل فريقه لـ100 هدف في بريميرليج بعدما سجل 73 هدفا وصنع 27 في 104 مباراة شارك فيهم.

ودخل صلاح تلك القائمة بعد كل من ستيفن جيرارد وروبي فاولر ومايكل أوين.

127 ثانية

بدأ ليفربول اللقاء بقوة وفي الدقيقة السادسة مرر نابي كيتا الكرة لصلاح الذي سددها بسهولة في الشباك.

وعقب 127 ثانية فقط صنع صلاح هدفا بعدما مرر الكرة لهندرسون الذي سدد بقوة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لكتيبة المدرب يورجن كلوب.

وفي الدقيقة 26 سجل باسكال جروس لاعب برايتون هدفا لفريقه لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ولكن في الثواني الأخيرة من الشوط الأول سجل تروسارد الهدف الأول لبرايتون بتسديدة جميلة بيمناه على الطائر.

رأسية من صلاح

في الشوط الثاني كاد صلاح يسجل هدفا وانفرد بحارس مرمى برايتون في الدقيقة 54 لكن الأخير تصدى لتسديدته.

وفي الدقيقة 61 ورغم انفراد دان بيرن بمرمى ليفربول وهروبه من الرقابة لكن سدد الكرة بطريقة سيئة بغرابة لتضيع فرصة التعادل على برايتون.

وعقب ثلاث دقائق انطلق صلاح وحاول التمرير لساديو ماني لكن دفاع برايتون شتت الكرة.

وفي الدقيقة 76 ومن ركلة ركنية أرسلها أندرو روبرتسون حولها صلاح برأسية جميلة لتسكن الشباك.

وكاد تروسارد يسجل هدفا في الدقيقة 84 لكن تسديدته مرت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 95 كاد صلاح يسجل الهاتريك بعد تسديدة ساقطة بيمناه لكن مدافع برايتون شتت الكرة برأسه لركلة ركنية.

وسدد صلاح كرة جديدة في الثانية الأخيرة من اللقاء لكن رأسيته مرت أعلى المرمى لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.