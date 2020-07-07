أرسنال ينجو من لدغة ليستر المتأخرة

كان أرسنال يسير بقوة نحو حصد ثلاث نقاط هامة لكن طرد مباشر لإدوارد نيكيتاه حول كل شيء وجعل ليستر يعود في اللقاء.

وتعادل أرسنال مع ضيفه ليستر سيتي إيجابيا بهدف لمثله اليوم الثلاثاء في ملعب الإمارات في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

افتتح بيير إيمريك أوباميانج أهداف اللقاء في الدقيقة 21.

وأدرك جيمي فاردي التعادل في الدقيقة 84.

وشهدت المباراة طرد مباشر لنيكيتاه في الدقيقة 75 عقب مشاركته بأربع دقائق فقط.

بتلك النتيجة وصل رصيد أرسنال إلى 50 نقطة يحتل بهم المركز السابع في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن ولفرهامبتون الخامس وللأخير لقاء أقل.

أما ليستر سيتي ففقد المركز الثالث وتراجع للرابع بعدما وصل رصيده لـ59 نقطة ويبتعد عن تشيلسي الثالث بنقطة.

ويلاحقهما مانشستر يونايتد وله لقاء أقل ويحتل المركز الخامس بـ55 نقطة.

شمايكل بطل الشوط الأول

بدأت المباراة بمحاولات من كلا الفريقين للسيطرة على وسط الملعب وجاء أول تهديد في الدقيقة 14 بتسديدة من كيليتشي إيهيناتشو تصدى لها إيميليانو مارتينيز.

وفي الدقيقة 21 راوغ بوكايو ساكا نظيره جوني إيفانز ببراعة ومرر الكرة لأوباميانج الذي أودعها الشباك ليعلن عن الهدف الأول لأرسنال.

استفاق أرسنال أكثر عقب الهدف الذي سجله وفي الدقيقة 30 تألق كاسبر شمايكل وتصدى لتسديدة من ساكا.

وعقب ثلاث دقائق تصدى شمايكل لتسديدة قوية مخادعة من لاكازيت تلاها تصديه لتسديدة أخرى من ساكا.

وفي الدقيقة 35 سجل إيهيناتشو هدفا ولكن الحكم ألغاه بداعي إعاقته لمدافع أرسنال قبل تسديد الكرة.

وعقب أربع دقائق تصدى شمايكل مجددا لرأسية قوية من لاكازيت.

طرد مباشر وتعادل متأخر

بدأ الشوط الثاني بضغط من ليستر بحثا عن التعادل لكن التهديد الأول جاء من أرسنال.

ففي الدقيقة 52 سدد ديفيد لويز كرة قوية من ركلة حرة مباشرة تصدى لها شمايكل وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وعقب أربع دقائق سدد إيهيناتشو كرة قوية تصدى لها إيميليانو مارتينيز.

هدأت المباراة قليلا إلى أن سجل لاكازيت هدفا في الدقيقة 68 بداعي التسلل على اللاعب الفرنسي.

وفي الدقيقة 75 وعقب مشاركته بأربع دقائق فقط طُرد إدوارد نيكيتاه لاعب أرسنال مباشرة عقب اللجوء لتقنية الفيديو بعد تدخله بقوة على جيمس جاستن.

وعقب 9 دقائق أدرك جيمي فاردي التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وأقر حكم الفيديو بصحة الهدف.

ضغط ليستر بقوة بحثا عن هدف الانتصار ولكن لم يحدث جديد لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.