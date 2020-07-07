لا وجود لمفاجأة لندنية جديدة.. تشيلسي ينتصر على كريستال بالاس

كاد كريستال بالاس يُحدث مفاجأة أمام تشيلسي ويحرمه من الانتصار لكن القائم حرمه من إدراك التعادل في الثواني الأخيرة من اللقاء.

وفاز تشيلسي على مضيفه كريستال بالاس في ملعب سيلهرست بارك اليوم الثلاثاء بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وكان تشيلسي فشل في توسيع النتيجة أمام وست هام في دربي لندني سابق ليفرط في تقدمه وسقط بثلاثة أهداف لهدفين وفقد ثلاث نقاط ثمينة في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

افتتح أوليفييه جيرو أهداف المباراة في الدقيقة السادسة وأضاف كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 27 بتسديدة يسارية رائعة.

وقلص ويلفريد زاها النتيجة بهدف صاروخي في الدقيقة 34.

وأضاف تامي أبراهام الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 71.

وقلص كريستيان بينتكي النتيجة سريعا جدا بهدف جديد لبالاس في الدقيقة 72 لكنه لم يكن كافيا لإدراك التعادل.

ذلك الفوز جعل تشيلسي ىصل للنقطة 60 يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن ليستر سيتي الذي يلاقي أرسنال في وقت لاحق.

فيما تجمد رصيد بالاس عند 42 نقطة يحتل بهم المركز الـ14.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بقوة من قبل تشيلسي وفي الدقيقة السادسة سجل جيرو هدفا مبكرا بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعته عرضية من ويليان الذي استغل سقوط جاري كاهيل مصابا.

واصل تشيلسي ضغطه وفي الدقيقة 27 أطلق بوليسيتش تسديدة يسارية رائعة سكنت شباك بالاس لتعلن عن الهدف الثاني للضيوف.

ولكن في الدقيقة 34 ومن أول هجمة لبالاس أطلق ويلفريد زاها قذيفة بيمناه سكنت شباك كبيا لتعلن عن الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني ظهر بالاس في بدايته بشكل أفضل من الشوط الأول وسط تراجع من تشيلسي.

لكن على الرغم من ذلك غابت الفرص الخطيرة على كلا المرمايين.

وفي الدقيقة 71 مرر روبن لوفتس تشيك الكرة لأبراهام الذي سدد مباشرة بيمناه لتسكن الشباك وتعلن عن هدف ثالث لتشيلسي.

وبدا أن اللقاء انتهى، لكن ما هي إلا دقيقتين فقط وسجل كريستيان بينتكي الهدف الثاني لبالاس.

وسدد أبراهام كرة قوية بيمناه لكنها مرت بعيدة عن مرمى بالاس وتبعه تسديدة من ماسون ماونت ثم ويليان وتصدى لهما حارس أصحاب الأرض.

وفي الثواني الأخيرة كاد بالاس يدرك التعادل لكن القائم تصدى لرأسية لوكا ميليفوجيفيتش لينتهي اللقاء بفوز ثمين لتشيلسي.