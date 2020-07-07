انتهت – أرسنال (1) - (1) ليستر سيتي.. التعادل يحكم اللقاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب الإمارات في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ق90: 8 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق86: تقنية الفيديو تراجع الهدف.

ق84: جووووووول فاردي يسجل هدف التعادل.

ق75: طرد للبديل إدوارد نيكيتاه الذي شارك منذ أربع دقائق قليلة عقب تدخله بقوة على جيمس جاستن.

ق68: جوووول؟ لا.. هدف ملغي للاكازيت بداعي التسلل وتقنية الفيديو تؤكد القرار.

ق56: تسديدة قوية من إيهيناتشو يتصدى لها إيميليانو مارتينيز.

ق52: شمايكل يتصدى لتسديدة قوية من ديفيد لويز من ركلة حرة مباشرة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف دون رد.

ق39: شمايكل يتصدى لرأسية قوية من لاكازيت.

ق35: إيهيناتشو يسجل هدفا لأرسنال والحكم يلغيه بداعي وجود مخالفة على مهاجم ليستر قبل تسديد الكرة.

ق34: يا ربااه شمايكل يتصدى مجددا لتسديدة من ساكا ويخرجها لركلة ركنية.

ق33: شمايكل يتصدى ببراعة لتسديدة قوية من لاكازيت.

ق30: شمايكل يحرم ساكا من هدف ثان لأرسنال.

ق21: جووووووووووول أوباميانج يسجل الهدف الأول لأرسنال.

ق14: لينو يتألق أمام تسديدة إيهيناتشو ويحرمه من هدف.

انطلاق المباراة.