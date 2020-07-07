انتهت – كريستال بالاس (2) - (3) تشيلسي.. فوز عصيب لكتيبة لامبارد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي كريستال بالاس وتشيلسي التي تقام اليوم الثلاثاء في ملعب سيلهرست بارك في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي

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نهاية المباراة بانتصار ثمين لتشيلسي بثلاثة أهداف لهدفين.

ق90+4: القائم يتصدى لتسديدة لوكا ميليفوجيفيتش ويحرم بالاس من التعادل.

ق72: جوووووووووول بينتكي يقلص النتيجة سريعا جدا بهدف ثان لبالاس.

ق70: جوووووووووول أبراهام يسجل الهدف الثالث لتشيلسي.

ق55: أوليفييه جيرو يهدر فرصة الهدف الثالث برأسية مرت أعلى من القائم.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق35: جوووووووووول بالاس يقلص النتيجة بقذيفة وتسديدة قوية جدا من ويلفريد زاها.

ق28: جووووووووول بوليسيتش يسجل الهدف الثاني لتشيلسي بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ق6: جووووووووول جيرو يسجل الهدف الأول لتشيلسي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.