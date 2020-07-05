مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(0) أستون فيلا.. خروج تريزيجيه

الأحد، 05 يوليه 2020 - 17:08

كتب : FilGoal

تريزيجيه - ليفربول - أستون فيلا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول
أستون فيلا

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ق 85: خروج تريزيجيه

ق 71: جووووووول ساديو ماني يسجل الأول لليفربول بعد تمريرة رائعة من نابي كيتا

ق 59: 3 تغييرات دفعة واحدة من كلوب بنزول فيرمينو وهيندرسون وفينالدوم بدلا من أوريجي وفابينيو وتشامبرلين

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 37: تسديدة ضعيفة من صلاح في يد الحارس رينا

ق 30: ولا تسديدة من ليفربول على مرمى أستون فيلا

ق 4: صلاح يتوغل داخل منطقة جزاء أستون فيلا ويراوغ المدافعين ويحاول الحصول على ركلة جزاء بعد تدخل من دوجلاس لويز لكن الحكم يشير إلى استمرار اللعب

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح تريزيجيه
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