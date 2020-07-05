انتهت - ليفربول (2)-(0) أستون فيلا
الأحد، 05 يوليه 2020 - 17:08
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.
تريزيجيه
النادي : أستون فيلا
محمد صلاح
النادي : ليفربول
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نهاية المباراة بفوز ليفربول بثنائية دون رد
ق 88: جووووووووووول الهدف الثاني لليفربول عن طريق الشاب جونز
ق 85: خروج تريزيجيه
ق 71: جووووووول ساديو ماني يسجل الأول لليفربول بعد تمريرة رائعة من نابي كيتا
ق 59: 3 تغييرات دفعة واحدة من كلوب بنزول فيرمينو وهيندرسون وفينالدوم بدلا من أوريجي وفابينيو وتشامبرلين
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 37: تسديدة ضعيفة من صلاح في يد الحارس رينا
ق 30: ولا تسديدة من ليفربول على مرمى أستون فيلا
ق 4: صلاح يتوغل داخل منطقة جزاء أستون فيلا ويراوغ المدافعين ويحاول الحصول على ركلة جزاء بعد تدخل من دوجلاس لويز لكن الحكم يشير إلى استمرار اللعب
انطلاق المباراة