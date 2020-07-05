انتهت - ليفربول (2)-(0) أستون فيلا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول بثنائية دون رد

ق 88: جووووووووووول الهدف الثاني لليفربول عن طريق الشاب جونز

ق 85: خروج تريزيجيه

ق 71: جووووووول ساديو ماني يسجل الأول لليفربول بعد تمريرة رائعة من نابي كيتا

ق 59: 3 تغييرات دفعة واحدة من كلوب بنزول فيرمينو وهيندرسون وفينالدوم بدلا من أوريجي وفابينيو وتشامبرلين

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 37: تسديدة ضعيفة من صلاح في يد الحارس رينا

ق 30: ولا تسديدة من ليفربول على مرمى أستون فيلا

ق 4: صلاح يتوغل داخل منطقة جزاء أستون فيلا ويراوغ المدافعين ويحاول الحصول على ركلة جزاء بعد تدخل من دوجلاس لويز لكن الحكم يشير إلى استمرار اللعب

انطلاق المباراة