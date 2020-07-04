انتهت - ولفرهامبتون (0) - (2) أرسنال.. تفوق للمدفعجية
السبت، 04 يوليه 2020 - 18:28
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة ولفرهامبتون ضد أرسنال في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.
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أرسنال ينتصر
انتهت
* ق84 جووووووووووووووول لاكازيت والهدف الثاني لأرسنال
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43 جووووووووووووووول ساكا والهدف الأول لـ أرسنال.. عرضية من تيرني داخل منطقة الجزاء حولها ساكا بتسديدة في الشباك
** ق34 فرصة خطيرة أولى لأرسنال عن طريق نيكيتياه ولكن حارس ولفرهامبتون يتألق
** ق30 ولفرهامبتون (0) - (0) أرسنال
** ربع ساعة وضغط متبادل بين الفريقين بلا فرص حقيقة
** انطلاق المباراة