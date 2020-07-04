انتهت - ولفرهامبتون (0) - (2) أرسنال.. تفوق للمدفعجية

السبت، 04 يوليه 2020 - 18:28

كتب : FilGoal

أوباميانج - ساكا - نيكيتاه - أرسنال - إيفرتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة ولفرهامبتون ضد أرسنال في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.

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أرسنال ينتصر

انتهت

* ق84 جووووووووووووووول لاكازيت والهدف الثاني لأرسنال

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 جووووووووووووووول ساكا والهدف الأول لـ أرسنال.. عرضية من تيرني داخل منطقة الجزاء حولها ساكا بتسديدة في الشباك

** ق34 فرصة خطيرة أولى لأرسنال عن طريق نيكيتياه ولكن حارس ولفرهامبتون يتألق

** ق30 ولفرهامبتون (0) - (0) أرسنال

** ربع ساعة وضغط متبادل بين الفريقين بلا فرص حقيقة

** انطلاق المباراة

في إنجلترا أرسنال ولفرهامبتون
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