انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0) - (1) وولفرهامبتون

السبت، 27 يونيو 2020 - 13:24

كتب : FilGoal

أستون فيلا - وولفرهامبتون

يجلس محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي على دكة أستون فيلا حينما يواجه وولفرهامبتون في الجولة 32 للدوري الإنجليزي.

وخير المدرب دين سميث البدء بتشكيل لا يضم ثنائيه المصري.

ويأمل أستون فيلا في تحقيق فوز على ملعبه، ليزيد عدد نقاطه إلى 30 نقطة، حيث يملك حاليا 27 نقطة في المركز الـ19، بفارق 6 نقاط عن الأخير نورويتش سيتي، ونفس رصيد الثامن عشر بورنموث والسابع عشر وست هام، لكن فارق الأهداف يقف ضد فيلا.

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وفي المركز السادس عشر يأتي واتفورد بـ28 نقطة.

طالع تشكيل الفريقين وأحداث المباراة لحظة بلحظة من هنا

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نهاية المباراة

ق81: محمود حسن تريزيجيه يشارك بدلا من ناكامبا

ق61: جووووول ليون ديندوكر يسجل الأول للولفز بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء

ق59: مشاركة أحمد المحمدي

ق10: إصابة لمات تارجيت مدافع فيلا، وتغيير أول بمشاركة تيلور في محله.

انطلاق المباراة

أحمد المحمدي تريزيجيه أستون فيلا
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