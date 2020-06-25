انتهت قمة إنجلترا - تشيلسي (2)-(1) سيتي.. ليفربول بطل الدوري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب ستامفورد بريدج في إطار الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز تشيلسي 2-1

ق 90: نزول بيدرو وجليمور بدلا من ماونت وبوليسيتش

ق 78: جوووووووووووووول ويليان يسجل الثاني من ركلة جزاء

ق78: ركلة جزاء لتشيلسي وطرد لفيرناندينيو.

ق77: الكرة ترفض دخول المرمى من على الخط مرتين متتاليتين والحكم يلجأ للفيديو بداعي وجود ركلة جزاء على فيرناندينو بسبب لمسة يد.

ق71: ماذا يحدثظ بوليسيتش يراوغ إيديرسون ويسدد الكرة لكن كايل ووكر يشتتها من على خط المرمى ببراعة وإنقاذ خيالي.

ق63: يا ربااااااه ماسون ماونت يهدر هدفا جديدا لتشيلسي وتسديدته ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق57: يا رباااااه القائم الأيسر يحرم سترلينج من هدف ثان.

ق55: جووووووووول هدف رائع من دي بروين من ركلة حرة ليدرك التعادل لسيتي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق38: يا ربااااه تسديدة يسارية رائعة من محرز مرت أعلى مرمى تشيلسي بقليل.

ق35: جوووووووول رائع من بوليسيتش راوغ ميندي وانفرد بالمرمى وسدد بيمناه بسهولة في الشباك ليعلن عن تقدم تشيلسي.

ق32: إيديرسون يتألق أمام تسديدتي جريو وماسون ماونت.

ق18: التهديد الأول في اللقاء، كيبا يتصدى لرأسية قوية من فيرناندينيو.

ق10: محاولات من الفريقين للسيطرة على اللقاء.

انطلاق المباراة.