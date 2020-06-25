انتهت - ساوثامبتون (0) - (2) أرسنال
الخميس، 25 يونيو 2020 - 19:04
كتب : FilGoal
يقدم Filgoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة ساوثامبتون ضد أرسنال في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي.
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انتهت
** ق87 جوووووووووووووووول ويلوك والهدف الثاني لأرسنال
** ضغط كبير من ساوثامبتون من أجل تعديل النتيجة
** انطلاق الشوط الثاني
** نهاية الشوط الأول
** ق45+ نكيتياه كاد يسجل الهدف الثاني لـ أرسنال إلا أن تسديدته جاءت بجوار القائم
** 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع
** نصف ساعة مرت وسيطرة كاملة من أرسنال
** ق20 جوووووووووووووووول هدف أول لـ أرسنال عن طريق نكيتياه بعدما استغل خطأ قاتلا من حارس ساوثامبتون الذي فشل في تمرير الكرة.
** ق10 القائم يحرم أوباميانج من الهدف الأول
** ق7 هدف أول لأرسنال ولكن يُلغى بداعي التسلل
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة