انتهت – أستون فيلا (1) - (1) نيوكاسل.. يونايتد (3) - (0) شيفيلد

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 18:29

كتب : FilGoal

أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد - واتفورد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

في تمام السابعة مساء ستنطلق أربع مباريات.

نيوكاسل X أستون فيلا

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق83: جووووووووول أحمد المحمدي يسجل هدف التعادل برأسية.

ق77: المحمدي يشارك بدلا من كونسا

ق68: جووووووول دوايت جيل يسجل الهدف الأول لنيوكاسل وتريزيجيه يستبدل ويشارك هوريهان بدلا منه.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد X شيفيلد يونايتد

نهاية المباراة بانتصار كبير ليونايتد بثلاثية دون رد.

ق75: جوووووووووووووول هاتريك مارسيااااااااال بلوب رائع.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدفين دون رد.

ق44: جوووووووووووووووول مارسيال يسجل الهدف الثاني ليونايتد من تمريرة عرضية زاحفة من بيساكا.

ق7: جوووووووووووول مارسيال يسجل الهدف الأول ليونايتد عقب متابعته لعرضية زاحفة من راشفورد.

انطلاق المباراة.

نورويتش سيتي X إيفرتون

نهاية المباراة بانتصار إيفرتون بهدف دون رد.

ق55: جوووووووووول مايكل كين يسجل الهدف الأول لإيفرتون.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

انطلاق المباراة.

ولفرهامبتون X بورنموث

نهاية المباراة بانتصار ولفرهامبتون بهدف دون رد.

ق60: جوووووول راؤول خيمينيز يسجل الهدف الأول لولفرهامبتون.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد أستون فيلا
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