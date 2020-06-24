انتهت – أستون فيلا (1) - (1) نيوكاسل.. يونايتد (3) - (0) شيفيلد
الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 18:29
كتب : FilGoal
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في تمام السابعة مساء ستنطلق أربع مباريات.
نيوكاسل X أستون فيلا
نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق83: جووووووووول أحمد المحمدي يسجل هدف التعادل برأسية.
ق77: المحمدي يشارك بدلا من كونسا
ق68: جووووووول دوايت جيل يسجل الهدف الأول لنيوكاسل وتريزيجيه يستبدل ويشارك هوريهان بدلا منه.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.
انطلاق المباراة.
مانشستر يونايتد X شيفيلد يونايتد
نهاية المباراة بانتصار كبير ليونايتد بثلاثية دون رد.
ق75: جوووووووووووووول هاتريك مارسيااااااااال بلوب رائع.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدفين دون رد.
ق44: جوووووووووووووووول مارسيال يسجل الهدف الثاني ليونايتد من تمريرة عرضية زاحفة من بيساكا.
ق7: جوووووووووووول مارسيال يسجل الهدف الأول ليونايتد عقب متابعته لعرضية زاحفة من راشفورد.
انطلاق المباراة.
نورويتش سيتي X إيفرتون
نهاية المباراة بانتصار إيفرتون بهدف دون رد.
ق55: جوووووووووول مايكل كين يسجل الهدف الأول لإيفرتون.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.
انطلاق المباراة.
ولفرهامبتون X بورنموث
نهاية المباراة بانتصار ولفرهامبتون بهدف دون رد.
ق60: جوووووول راؤول خيمينيز يسجل الهدف الأول لولفرهامبتون.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.
انطلاق المباراة.