زيدان رجل النهائيات
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 15:34
يحتفل اليوم زين الدين زيدان أسطورة فرنسا وريال مدريد بعيد ميلاده الـ48، ومسيرة زيدان في الملاعب كبيرة رائعة.
قاد زيدان منتخب فرنسا للتتويج بكأس العالم 1998 لأول مرة في تاريخ الديوك، وسجل هدفين في النهائي ضد البرازيل.
افتتح زيزو التسجيل لمنتخب فرنسا في مرمى كلاوديو تافاريل.
ثم أضاف الهدف الثاني بنفس الطريقة، قبل أن يرقص إيمانويل بيتي على جثة البرازيل بالهدف الثالث.
واستمر زيدان في توهجه مع الديوك وتوج معهم بيورو 2000 على حساب إيطاليا.
وبعدها بعامين، واصل زيدان سحره في النهائيات وسجل رائعته في باير ليفركوزن وقاد ريال مدريد للتتويج بدوري أبطال أوروبا.
وفي 2006، ودع زيدان الملاعب بأفضل أداء فردي ربما في تاريخه في الفوز على البرازيل في ربع النهائي.
لكن البطاقة الحمراء ضد ماتيرازي في النهائي، لم تكتب النهاية السعيدة.
وخسر منتخب فرنسا النهائي من إيطاليا بركلات الترجيح، وحُرم زيدان من قيادة الديوك لكأس العالم للمرة الثانية.
إن لم تكن تعشقه فأنت على الأقل تكن له احترام كبير ❤فما حققه خلال مسيرته الطويلة سواء مع المنتخب الفرنسي 🇫🇷✨ أو الأندية التي لعب لها يجعل منه واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة، وهناك الكثير يصنفه في خانة بيليه ومارادونا ⚽⭐ pic.twitter.com/WC90Oaajk5— FilGoal (From 🏠) (@@FilGoal) June 23, 2020