إن لم تكن تعشقه فأنت على الأقل تكن له احترام كبير ❤فما حققه خلال مسيرته الطويلة سواء مع المنتخب الفرنسي 🇫🇷✨ أو الأندية التي لعب لها يجعل منه واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة، وهناك الكثير يصنفه في خانة بيليه ومارادونا ⚽⭐ pic.twitter.com/WC90Oaajk5