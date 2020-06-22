انتهت - مانشستر سيتي (5)-(0) بيرنلي

الإثنين، 22 يونيو 2020 - 20:51

كتب : FilGoal

رياض محرز - مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

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ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة بفارق 23 نقطة عن ليفربول المتصدر.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 5-صفر

ق 79: نزول ساني وخروج فيل فودين

ق 63: جووووووووووول الخامس من فودين بعد عرضية من سيلفا حولها جيسوس إلى فودين الذي وضع الكرة في الشباك

ق 60: خروج محرز وفيرناندينيو ونزول دي بروين ولابورت

ق 51: جووووووووول دافيد سليفا والرابع من عرضية لبيرناردو سيلفا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 3-صفر

ق 48: خروج أجويرو للإصابة ونزول جيسوس

ق 45: جووووووووول محرز والثالث من ركلة جزاء حصل عليها أجويرو بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء والرجوع للفيديو

ق 42: جووووووووووول محرز والثاني بعد مراوغة رائعة لدفاع بيرنلي

ق 22: جوووووووووووول فودين والأول من تسديدة من خارج منطقة الجزاء

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي بيرنلي الدوري الإنجليزي
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